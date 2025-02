Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

24.02.2025 / 11:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Formycon AG

ISIN: DE000A1EWVY8



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 24.02.2025

Target price: EUR46

Target price on sight of: 12 months

Last rating change: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 82.00 to EUR 46.00.

Abstract:

On 17 February Formycon informed the market that price pressure in the U.S. on FYB201 (Lucentis biosimilar, launched in late 2022) and on FYB202 (Stelara biosimilar, U.S. launch imminent) is higher than it previously expected. Formycon also announced that after consultation with the FDA the completion of the FYB206 (Keytruda biosimilar) phase 3 trial will not be necessary for the drug candidate's approval. In its 2024 accounts Formycon intends to write FYB201 and FYB202 down by high single digit to low double digit EURm and high double digit to low triple digit EURm amounts respectively. The reduction in the investment stemming from the elimination of the FYB206 phase 3 trial is likely to amount to a high double digit EURm sum. We had previously assumed annual average price erosion of 40% for Formycon's biosimilars relative to their reference products. We now raise this figure to 52%. We also raise the average discount rate for cashflows generated by the biosimilar portfolio by an average 7% to 13.6% to account for increased uncertainty over future price erosion. The net impact of the reduced investment in FYB206, and higher price erosion and discount rate assumptions, lowers our price target from EUR82 to EUR46. We think the market's reaction to the 17 February press release is overdone. We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 82,00 auf EUR 46,00.

Zusammenfassung:

Am 17. Februar informierte Formycon den Markt darüber, dass der Preisdruck in den USA bei FYB201 (Lucentis-Biosimilar, Markteinführung Ende 2022) und bei FYB202 (Stelara-Biosimilar, Markteinführung in den USA unmittelbar bevorstehend) höher ist als zuvor erwartet. Formycon gab außerdem bekannt, dass nach Rücksprache mit der FDA der Abschluss der Phase-3-Studie für FYB206 (Keytruda-Biosimilar) für die Zulassung des Medikamentenkandidaten nicht erforderlich sein wird. Formycon beabsichtigt, in ihrem Jahresabschluss 2024 eine Abschreibung von FYB201 und FYB202 in Höhe eines hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbetrages bzw. eines hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrages vorzunehmen. Die Verringerung der Investition aufgrund des Wegfalls der Phase-3-Studie FYB206 wird sich voraussichtlich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag belaufen. Zuvor waren wir von einem durchschnittlichen jährlichen Preisverfall von 40 % für die Biosimilars von Formycon im Vergleich zu ihren Referenzprodukten ausgegangen. Wir erhöhen diesen Wert nun auf 52%. Außerdem erhöhen wir den durchschnittlichen Abzinsungssatz für die durch das Biosimilar-Portfolio generierten Cashflows um durchschnittlich 7 % auf 13,6 %, um der größeren Unsicherheit über den künftigen Preisverfall Rechnung zu tragen. Die Nettoauswirkungen der geringeren Investitionen in FYB206 sowie die höheren Preisverfall-Annahmen und den Abzinsungssatz führen zu einer Senkung unseres Kursziels von EUR82 auf EUR46. Wir halten die Reaktion des Marktes auf die Pressemitteilung vom 17. Februar für übertrieben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31839.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2090483 24.02.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 28,20 auf Tradegate (24. Februar 2025, 11:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um -39,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -46,74 %. Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 497,25 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -53,82 %/+219,72 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 13,6 Euro