Sebastian Dittmar verrät, wie WEG die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes jetzt umsetzen sollten (FOTO)

Die Modernisierung von Heizungsanlagen bleibt auch für

Wohnungseigentümergemeinschaften alternativlos - Planungssicherheit hat dabei

jedoch nur, wer sich proaktiv darum bemüht. Was aber ist dabei zu beachten und

wie lassen sich für alle Eigentümer die wirtschaftlich sinnvollsten Lösungen

realisieren?



Langsam wird es ernst: Nach dem Verstreichen erster Fristen für vorbereitende

Maßnahmen sind Wohnungseigentümergemeinschaften nun nach und nach in der

Pflicht, die gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung erneuerbarer Energien umzusetzen.

So mussten sie von den einzelnen Wohnungseigentümern bis zum 31. Dezember 2024

Informationen über die zum Sondereigentum gehörenden Heizungsanlagen und

Ausstattungen einholen. Ebenso werden ihnen im Moment von den bevollmächtigten

Bezirksschornsteinfegern die im Kehrbuch vorhandenen Informationen zugesandt.

Auf dieser Basis sollen Entscheidungen über die zukünftige Wärmeversorgung der

fraglichen Gebäude getroffen werden. Doch Vorsicht: Wer nicht aufpasst, gibt das

Zepter dabei schnell aus der Hand: "Äußere Umstände und voreilige Handlungen

einzelner Eigentümer können die gesamte WEG zu unerwarteten Maßnahmen zwingen -

unüberlegte Entschlüsse und hohe Kosten sind damit meist vorprogrammiert", warnt

Sebastian Dittmar.







proaktiv und gemeinschaftlich die wirtschaftlich beste Lösung für alle

beteiligten Eigentümer zu erarbeiten", fügt er hinzu. "Idealerweise sollten

hierfür erfahrene Energieberater herangezogen werden, sodass der allgemeine

Aufwand möglichst gering und keine Fördermöglichkeiten ungenutzt bleiben."

Sebastian Dittmar arbeitet schon seit 2014 als Schornsteinfegermeister und

begleitet seine Kunden mittlerweile vorwiegend bei der schnellen und

reibungslosen Errichtung und Inbetriebnahme moderner Feuerungsanlagen sowie bei

der Ausstellung von Energieausweisen mit förderfähigen

Verbesserungsmöglichkeiten. Zusätzlich berät er Wohnungseigentümergemeinschaften

bezüglich der Einhaltung aktueller Regularien, führt auf Wunsch aussagekräftige

Effizienzchecks durch und unterstützt bei der Ausarbeitung eines ganzheitlichen

Energiekonzeptes. Wie WEG hiervon profitieren und was allgemein zu tun ist,

erfahren Sie hier.



Planungssicherheit durch proaktives Handeln: Warum

Wohnungseigentümergemeinschaften zeitnah die nächsten Schritte einleiten sollten



"In der Regel findet sich innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft eine

Vielzahl unterschiedlicher Interessen und finanzieller Möglichkeiten. Das kann

durchaus dazu führen, dass einzelne Eigentümer im Rahmen ihres gesetzlich

durchaus dazu führen, dass einzelne Eigentümer im Rahmen ihres gesetzlich
festgelegten Spielraums Modernisierungsmaßnahmen durchführen, ohne sich hierbei





