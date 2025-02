T-Systems und Drees & Sommer integrieren NVIDIA für den breiten Einsatz von Digital Twins in der Industrie (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Das auf Bau, Immobilien und Fabrik- sowie Industrieprojektespezialisierte Stuttgarter Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE und derinternational tätige Dienstleister für Informations- undKommunikationstechnologie T-Systems International GmbH mit Firmensitz inFrankfurt am Main und Santa Clara arbeiten zusammen, um die nächste Generationdigitaler Produktionsstätten mit NVIDIA Omniverse zu realisieren. Ersteerfolgreiche Praxisprojekte wurden bereits in der Automobilindustrie umgesetzt.Beim Neubau einer Fabrik steht der Hightech-Fertigungsanlage trotz intensiverAbstimmungen aller Gewerke ein massiver Pfeiler im Weg. Eine kleineSanierungsarbeit sorgt unvermittelt für eine teure Produktionspause. DerStörfall einer defekten Maschine wäre bei rechtzeitigem Austausch desErsatzteiles vermeidbar gewesen. Was in der Realität immer wieder zukostenintensiven Ausfällen führt, kann künftig ein sogenannter digitalerZwilling der Fabrik verhindern. Hier kommt der Einsatz von Omniverse ins Spiel,einer Plattform, die der Entwicklung physischer KI-gesteuerter Anwendungen imBereich der industriellen Digitalisierung dient. Vereinfacht gesagt, könnenProduzenten mit der Omniverse-Plattform das Zusammenspiel von Menschen,Maschinen und Anlagen, Produktions- und Logistikprozessen, Gebäuden, Produktenund Infrastruktur eins zu eins digital abbilden und in Echtzeit simulieren. Solassen sich mögliche Kollisionen schon in der virtuellen Welt erkennen, damit imrealen Werk von Anfang an alles fehlerfrei läuft.Effizientere Prozesse, weniger CO2Die Einbindung von Expertensystemen in eine zentrale Plattform fördert dieZusammenarbeit zwischen verschiedenen Planungsabteilungen sowie internen undexternen Partnern. Dadurch lassen sich Prozesse effizienter gestalten undRückmeldungen können schneller erfolgen. Eine einheitliche und transparenteDatenbasis verbessert zudem die Planung und den Ablauf der Inbetriebnahme. Dasführt letztlich zu geringeren Kosten in der Planung, der Umsetzung und imBetrieb. Ein vollständig digitalisierter Planungsprozess sorgt außerdem für mehrTransparenz, was hilft, den CO2-Ausstoß während des Baus und des laufendenBetriebs der Fabrik zu senken.Kombination von Technologien und Wissen als Game ChangerAls langjähriger Partner von Industriekunden und Ende-zu-EndeIT-Lösungsanbietern unterstützt T-Systems die erfolgreiche Implementierung vonIndustrial Metaverse-Anwendungen, einschließlich einer nahtlosen Integration inbestehende Infrastrukturen, Systeme und Datenquellen. Christian Hort, SeniorVice President Automotive bei der T-Systems International GmbH erklärt, wovon