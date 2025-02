Wie Daten neue Chancen in der Forschung eröffnen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Seltene Erkrankungen stellen ein bemerkenswertes Paradoxon dar:Einzeln werden sie oft übersehen, doch zusammengenommen betreffen sie weltweitüber 300 Millionen Menschen. Ohne die wissenschaftliche Erhebung und Auswertungvon Daten bleibt der tatsächliche Einfluss dieser Erkrankungen auf dasGesundheitssystem und die Betroffenen im Dunklen, was eine große Herausforderungfür die Therapieentwicklung aber auch für die Patient*innen darstellt. Am 28.Februar, dem diesjährigen Rare Disease Day, rückt AOP Health die Bedeutung vonDaten in den Fokus - als Brücke, um Wissenslücken zu schließen und sowohl daswissenschaftliche Verständnis als auch die Therapieergebnisse von Patient*innenzu verbessern."Für uns bei AOP Health sind Daten weit mehr als bloße Zahlen - sie sind derSchlüssel dazu, seltene Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf Patient*innensowie auf unser Gesundheitssystem sichtbar zu machen", erklärt Dr. MartinSteinhart, CEO von AOP Health. Das globale Pharmaunternehmen ist auf dieErforschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen und in derIntensivmedizin spezialisiert. "Wir stehen an einem Wendepunkt: Big Data undmoderne Analysen ermöglichen es uns, verborgene Muster zu erkennen, tiefereEinblicke zu gewinnen und bessere Behandlungen zu entwickeln. Je fundierterunsere Daten sind, desto besser können wir sowohl Patient*innen als auchGesundheitssysteme unterstützen."Datennutzung zur Bewertung des TherapieerfolgsSeltene Erkrankungen gehen oft mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten undLücken im medizinischen Wissen einher. Prof. Tanja Stamm vom Institut fürOutcomes Research der Medizinischen Universität Wien betont die zentrale Rollevon Daten bei der Bewertung von Therapien: "Daten machen das Unsichtbaresichtbar, indem sie die tatsächlichen Auswirkungen von Behandlungen erfassen,während patientenberichtete Ergebnisse und Präferenzmessungen uns helfen zuverstehen, was den Betroffenen wirklich wichtig ist", erklärt sie. "Es istentscheidend, alle Akteure - insbesondere die Patient*innen - frühzeitigeinzubeziehen, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Werte messen."Allerdings schaffen Datenschutzbestimmungen insbesondere bei seltenenErkrankungen zusätzliche Herausforderungen, da kleine Patient*innengruppen dieAnonymisierung zu einer komplexen Aufgabe machen. "Während der Schutz von Datenessenziell ist, ist gleichzeitig auch der Zugang zu aussagekräftigen Datenentscheidend, um Krankheiten besser verstehen und die Wirksamkeit von Therapien