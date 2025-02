Erfolgreicher Produktivbetrieb bei Arvato Systems

Gütersloh/Gelsenkirchen (ots) - Mit dem Einsatz der KI-gestützten Assistentin

EMMA®AI: Intelligente Unterstützung rund um die Uhr und am WochenendeEMMA®AI wurde ursprünglich speziell für den Einsatz im IT-Support entwickelt.Sie kann Kundenanfragen entgegennehmen, Probleme analysieren und beiStandardanfragen sofort Lösungen vorschlagen, dabei erstellt sie immer einqualifiziertes Ticket. Ist ein Problem komplexer übermittelt sie das Ticket unddie Anfrage an die Service Desk Agents."EMMA®AI entlastet die Mitarbeitenden unserer Kunden, indem sie Routineanfragenübernimmt und so mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben schafft. UnsereIHP-Technologie sorgt dabei für rechtssichere Antworten ohne Halluzinationen.Mit ihrem einzigartigen, kanalübergreifenden Ansatz und der Mehrsprachigkeitoptimiert EMMA®AI den Support weltweit. Dabei können sich unsere Kunden daraufverlassen, dass ihre Daten und ihr Unternehmenswissen sicher und strengmandantengetrennt nach europäischen Sicherheits- und DSGVO-Standards inDeutschland gehostet werden und nicht wie bei der einfachen Anbindung an LLMswie ChatGPT in die USA abfließen", ergänzte Uwe Kamann, Geschäftsführer derevocenta GmbH.Zukunftsweisender Einsatz von KI im IT-SupportWährend der Implementierungsphase wurde EMMA®AI laufend weiterentwickelt und andie Bedürfnisse von Arvato Systems angepasst. Mit dem erfolgreichen produktivenEinsatz zeigt evocenta gemeinsam mit Arvato Systems, wie moderne KI-Technologieden IT-Support revolutionieren kann. "Die Zusammenarbeit zwischen Mensch undMaschine ist der Schlüssel zur Effizienzsteigerung im Service Desk", so HansjörgMetzger . "EMMA®AI macht Prozesse nicht nur schneller, sondern auch smarter -ein echter Business-Booster für uns und unsere Kunden. Souveräne KI gepaart mitsouveräner IT vereint Sicherheit und Innovation."Evocenta und Arvato Systems präsentieren Ihre Zusammenarbeit auch auf der CCW2025 in Berlin (25. Bis 27.02.2025) auf der Bühne mit interaktivem Avatar undauf einem gemeinsamen Stand (2D2, Halle 2)Pressekontakt:Laura SchuppertPhone: +49 209 730 805 30E-Mail: mailto:laura.schuppert@evocenta.comWeb: http://www.evocenta.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161882/5977190OTS: evocenta GmbH