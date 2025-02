Neues KI-Tool inspiriert beim Modedesign (FOTO)

Hamburg (ots) - Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt im Webshop - die

Entwicklung neuer Fashion-Styles umfasst viele Arbeitsschritte. bonprix

digitalisiert diesen Prozess konsequent und setzt dabei auf Künstliche

Intelligenz (KI) und 3D-Technologien. Direkt zu Beginn des

Produktentwicklungsprozesses kommt nun die neue und selbst entwickelte Fashion

Creation App zum Einsatz. Mit wenigen Eingaben liefert sie dem Produktmanagement

Inspiration für Designs. Nach der erfolgreichen Testphase und dem Verkauf erster

KI-assistierter Styles im Webshop (https://www.bonprix.de/) kündigt das

Modeunternehmen für das laufende Jahr die Ausweitung im Modesortiment an.



Die neue Fashion Creation App bildet den ersten Schritt einer komplett

digitalisierten Produktentwicklung, die perspektivisch von der Designidee bis

zur virtuellen Anprobe reichen wird. "Bei bonprix verfolgen wir die Vision einer

komplett digitalen End-to-End-Produktentwicklung, um unsere Prozesse effizienter

und flexibler zu gestalten. Unser Ziel ist es, schneller auf Trends und

Kund*innenwünsche zu reagieren und gleichzeitig nachhaltiger zu arbeiten",

erklärt Jessica Külper, Head of Consulting & Innovations bei bonprix. Mehrere

digitale Anwendungen sind bereits im Einsatz, weitere sind in der Entwicklung.





App-Entwicklung in EigenregieDie Fashion Creation App wurde von einem Team von KI-Spezialist*innen beibonprix selbst entwickelt. Ziel des Tools ist es, die zeit- undrechercheintensive Designphase zu beschleunigen und die Kreativität derProduktdesigner*innen zu fördern. Die webbasierte Anwendung nutzt generative KI,die durch die Eingabe von Textprompts oder das Hochladen von eigenen Bildernoder Skizzen Designvorschläge liefert. Um optimale Ergebnisse zu erzielen,werden dabei zusätzlich multimodale generative Modelle in Kombination mitklassischer Bildverarbeitung eingesetzt. Dadurch gewährleistet das Tool sowohlhohe Qualität als auch die Flexibilität, Designs individuell anzupassen.Ergebnisse in fotorealistischer QualitätDank der App können die Design*innen und Produktentwickler*innen bei bonprixihre kreativen Vorstellungen einfach und schnell in visuelle Entwürfe umsetzen.Mit nur wenigen Klicks lassen sich neue Styles in fotorealistischer Qualitätgenerieren, die entweder direkt als Briefingvorlage oder als Grundlage fürDiskussionen und Inspiration dienen. Weitere Anpassungen an individuelle Wünscheund Vorgaben können über das integrierte Editing-Tool vorgenommen werden. Nebender Produktkategorie geben die Nutzer*innen via Prompts gewünschte Attribute,Farben und Materialien an und erhalten daraufhin diverse Vorschläge zur weiteren