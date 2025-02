adesso: Refokussierung auf Profitabilität zeigt Wirkung

Gemäß den vorläufigen Zahlen habe adesso laut SMC-Research den Umsatz im letzten Jahr um 14 Prozent auf rund 1.300 Mio. Euro gesteigert und damit den seit Jahrzehnten anhaltenden, dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Anders als in den beiden Vorjahren, habe diesmal auch das EBITDA sowohl absolut als auch in Relation zum Umsatz erhöht werden können. Mit 98,3 Mio. Euro sei der Vorjahreswert um rund 23 Prozent übertroffen worden, die Marge habe sich von 7,0 auf 7,6 Prozent verbessert.

Die eigenen, im Hinblick auf das Ergebnis im Sommer allerdings bereits abgesenkten, Ziele habe adesso damit genauso erreicht wie die Umsatzschätzung der Analysten, während ihre – letzte – EBITDA-Erwartung sogar leicht übertroffen worden sei.

Die zentrale Stellschraube für die verbesserte Profitabilität sei die im Jahresverlauf wieder erhöhte Auslastung gewesen. Um diese zu ermöglichen, habe adesso das Personalwachstum spürbar reduziert. Obwohl damit auch ein geringeres Potenzial für Umsatzwachstum einhergehe, solle angesichts des herausfordernden Umfelds diese vorsichtigere Einstellungspolitik zunächst beibehalten werden. Dies spiegele sich in der Umsatzprognose für 2025 wider. Diese sehe Erlöse zwischen 1.350 und 1.450 Mio. Euro vor, was am unteren Ende eine Wachstumsrate von lediglich knapp 4 Prozent impliziere. Zum Vergleich: die CAGR für den Zeitraum 2007 bis 2024 betrage knapp 22 Prozent. Das gedrosselte Wachstumstempo und der Wegfall der hohen Ergebnisbelastungen aus der Produktentwicklung sollen 2025 aber eine weitere Margenverbesserung ermöglichen, für das EBITDA strebe adesso einen Zuwachs um 7 bis 27 Prozent auf 105 bis 125 Mio. Euro an.

Die Analysten hatten bisher ein EBITDA von 109 Mio. Euro angenommen und lassen diesen Wert unverändert, zugleich haben sie ihre Umsatzschätzung etwas abgesenkt. Insgesamt kalkulieren sie nun mit einer etwas flacheren Umsatzentwicklung, dafür aber mit geringfügig höheren Margen als bisher. In Summe haben sich die Effekte weitgehend ausgeglichen, so dass das Kursziel der Analysten weiter bei 162,00 Euro liege. Damit sehen sie für die adesso-Aktie unverändert ein sehr hohes Aufwärtspotenzial und bestätigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.02.2025 um 11:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.02.2025 um 11:05 Uhr fertiggestellt und am 24.02.2025 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-24-SMC-Comment-adesso_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 91,10EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 162,00 EUR



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,66 € , was eine Steigerung von +4,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer