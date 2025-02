Lässt Donald Trump jetzt den US-Dollar implodieren?

Dabei leihen sich Anlegerinnen und Anleger billiges japanisches Geld, um es vor allem in US-Aktien zu investieren. Das funktioniert aber nur, solange der Yen gegenüber dem US-Dollar günstig und die Zinsdifferenz möglichst hoch ist, da die Yen-Schuld sonst die in US-Dollar notierten Vermögenswerte zu übersteigen beginnt. Da der Yen gegenüber dem US-Dollar im vergangenen Sommer zwischenzeitlich stark aufgewertet hat, kam es zum berüchtigten Flash-Crash am 05. August.

Wiederholt sich schon bald der 05. August?

Die Wiederholung eines solchen Szenarios wird mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Währungspaares immer wahrscheinlicher, denn der US-Dollar befindet sich gegenüber dem Yen erneut auf Talfahrt – auch weil diese Entwicklung von der Politik von US-Präsident Donald Trump entsprechend forciert wird.

Die wiederholten Drohungen mit einem Zoll- und Handelskrieg und die geopolitische Neuausrichtung der USA lassen das Vertrauen in eine berechenbare und zuverlässige US-Politik sinken. Diese Entwicklung hat sich in diesem Jahr auch in einer deutlichen Outperformance europäischer Vermögenswerte niedergeschlagen.

Donald Trump untergräbt Vertrauen in US-Notenbank

Dazu kommt, dass Donald Trump wiederholt niedrigere Zinsen eingefordert hat, obwohl die Inflationsentwicklung dem entgegensteht. Damit untergräbt der US-Präsident das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Notenbank. Ein Vorgehen, dass schon die Glaubwürdigkeit der Türkischen Lira ruiniert und zu einer außer Kontrolle geratenden Inflationsentwicklung geführt hat.

Die angekündigten Steuerentlastungen für Gutverdiener und Unternehmen lassen außerdem Zweifel am Willen, die aus dem Ruder laufende Staatsverschuldung zu reduzieren, erkennen. Schon vor den im März anstehenden Verhandlungen um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze hat Trump eine Anhebung auf 45 Billionen US-Dollar gefordert.

Warren Buffett warnt vor schwachem Dollar

Nicht umsonst hat am zurückliegenden Wochenende Investorenlegende Warren Buffett in seinem Brief an Aktionäre daran erinnert, dass ein starker US-Dollar im Sinne der US-amerikanischen Wirtschaft sei, und "Weisheit" und "Wachsamkeit", diesen zu verteidigen, gefragt wären.

Diese Entwicklungen treffen auf eine wiedererstarkende japanische Wirtschaft, wo die Lohnentwicklung sich inzwischen ebenfalls in einem für japanische Verhältnisse überdurchschnittlich hohen Preisauftrieb niederschlägt.

Die im Januar vorgenommene Leitzinserhöhung dürfte nicht die einzige in diesem Jahr bleiben, was für weiteren Abwärtsdruck im Währungspaar sorgen dürfte. Schon jetzt ist der US-Dollar gegenüber dem Yen an einer kritischen Unterstützung angelangt:

Erneute Abwertung gegenüber dem japanischen Yen

Im vergangenen Jahr war der Yen gegenüber dem US-Dollar zeitweise so schwach wie seit 30 Jahren nicht. Im Bereich von 162 JPY ist es jedoch zu einer Top-Bildung gekommen, die in eine rasche US-Dollar-Abwertung und den globalen Flash-Crash am 05. August mündete.

Bei 140 JPY traf der US-Dollar schließlich wieder auf Kaufinteresse und es erfolgte eine Erholung bis knapp unter das Mehrjahreshoch. Entsprechend konnte sich auch der US-Aktienmarkt auf neue Allzeithochs verteuern. Seit einigen Wochen befindet sich der US-Dollar aber erneut auf dem Rückzug. Dabei wurden bereits die Unterstützungen bei 155 JPY sowie die beiden gleitenden Durchschnitte unterschritten. Es ist zu einem kurzfristigen Abwärtstrend gekommen.

Zentraler Unterstützungsbereich unter Druck

Dieser trifft nun auf den Unterstützungsbereich bei 149 JPY, wo es zum Wochenauftakt zu Kaufinteresse und einer Gegenbewegung gekommen ist. Der Trend des Währungspaares muss mit Blick auf die technische Indikation aber als schwach bezeichnet werden. Der Trendstärkeindikator MACD liegt deutlich unter der Nulllinie und zeigt damit einen Abwärtstrend an, während der Relative-Stärke-Index mit 36 Punkten schwach, aber nicht überverkauft ist.

Das bedeutet einen Abwärtstrend, der sein Potenzial zur Unterseite noch nicht ausgeschöpft hat. Sollte der US-Dollar nachhaltig unter die Grenze von 148,50 bis 150 JPY fallen, könnte es zu einer Neuauflage der Carry-Trade-Rückabwicklung und entsprechenden Aktienmarktturbulenzen kommen.

Schon jetzt gibt es ein prominentes Opfer der Yen-Aufwertung – den Nikkei-Index, der gegenüber dem Jahreswechsel rund 3 Prozent an Wert verloren und sich damit deutlich von der Entwicklung vieler anderer Leitindizes abgekoppelt hat.

Fazit: Die Gefahr wächst, Risikodiversifizierung erhöhen!

Der US-Dollar steht gegenüber dem japanischen Yen unter Druck. Während US-Präsident Donald Trump an den Grundfesten eines starken US-Dollars rüttelt, befindet sich die japanische Wirtschaftsleistung ebenso wie die Inflationsentwicklung im Aufwind. Das könnte die Bank of Japan unter Druck setzen, ihre Zinsen weiter zu erhöhen.

Für den Aktien- und Devisenmarkt stellt das aufgrund der großen Bedeutung des Carry-Trades eine Gefahr dar. Sollte die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Yen anhalten, könnte es wie schon im vergangenen August zu schweren Verwerfungen kommen.

Absicherungsmöglichkeiten gegen ein solches Szenario sind Put-Optionsscheine auf den US-Gesamtmarkt sowie Wetten auf anhaltende Devisengewinne des japanischen Yen. Wer als Anlegerin oder Anleger außerdem überproportional stark in US-Aktien investiert ist, sollte eine Reallokation von Risiken erwägen und Anlagen auch geographisch breiter streuen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

