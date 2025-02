Deutsche Pfandbriefbank holt neuen Risikochef von der Deutschen Bank

GARCHING (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank tauscht gut ein Jahr nach ihrer schweren Krise den Risikochef aus. Neuer Chief Risk Officer (CRO) werde zum 1. Juni der bisherige Deutsche-Bank-Manager Jörn Joseph, teilte der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Montag in Garching bei München mit. Der 54-Jährige löst Andreas Schenk ab, der die Bank den Angaben zufolge im gegenseitigen Einvernehmen verlässt.

Die Pfandbriefbank war 2023 in eine Vertrauenskrise gestürzt, nachdem von ihr vergebene Kredite für Büroimmobilien in den USA in Gefahr geraten waren. Die Bank musste hohe Abschreibungen vornehmen.