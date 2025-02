Vistra erhöht kurz vor den Zahlen die Dividende

Vistra erklärt eine vierteljährliche Dividende von 0,2235 US-Dollar pro Aktie, was einer Erhöhung von 0,9 Prozent gegenüber der vorherigen Dividende von 0,2215 USD entspricht. Die voraussichtliche Dividendenrendite beträgt 0,59 Prozent.

Die Auszahlung erfolgt am 31. März an die Aktionäre, die am 20. März im Aktienregister eingetragen sind (Ex-Dividenden-Tag ebenfalls am 20. März).