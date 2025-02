Domino's: Warum die Aktie trotz Umsatzrückgang Buffetts Portfolio füllt

Im vierten Quartal 2024 erzielte Domino’s einen Gesamtumsatz von 1,44 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, jedoch unter den von FactSet ermittelten Analystenerwartungen von 1,48 Milliarden US-Dollar lag. Der Gewinn je Aktie betrug 4,89 US-Dollar, was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, jedoch leicht unter der Prognose von 4,90 US-Dollar pro Aktie.

Ohne den Einfluss von Wechselkursen stiegen die globalen Einzelhandelsumsätze im vierten Quartal um 4,4 Prozent auf 5,94 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Die Same-Store-Umsätze stiegen in den USA um 0,4 Prozent und in internationalen Märkten um 2,7 Prozent. Die Pizzakette eröffnete im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 775 neue Restaurants, von denen etwa die Hälfte im vierten Quartal eröffnet wurden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Pizzakette Schwächen zeigt. Als das Unternehmen die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichte, senkte das Management die Prognose für das Wachstum der globalen Einzelhandelsumsätze 2024 und sprach von einem "herausfordernden makroökonomischen Umfeld". Zudem wurde das Ziel, bis 2028 insgesamt 1100 neue Restaurants zu eröffnen, ausgesetzt.

Zum Ende des vergangenen Freitag handelte die Domino’s-Aktie 13 Prozent unter ihrem jüngsten Höchststand im Juni 2024, lag jedoch im Jahresvergleich um 10 Prozent im Plus.

Das Unternehmen hat auch sein Treueprogramm aufgefrischt und innovative Marketingkampagnen gestartet, während die Verbraucherausgaben schwach bleiben.

Trotz der schwächeren als erwarteten Ergebnisse im vierten Quartal könnte Domino’s aufgrund seiner Menü-Innovation, des erweiterten Treueprogramms und der Partnerschaft mit der Lieferplattform DoorDash das Wachstum der Same-Store-Umsätze in der zweiten Jahreshälfte 2025 beschleunigen, schrieb der Wedbush-Analyst Nick Setyan in einer Notiz vom Freitag.

Er ist nicht der Einzige, der an die Aktie glaubt. Anfang des Monats gab Berkshire Hathaway in einer Meldung an die US-amerikanische Börsenaufsicht bekannt, dass das Unternehmen seinen Anteil an Domino’s fast verdoppelt hat. Berkshire hatte im November erstmals Aktien im Wert von 550 Millionen US-Dollar erworben.

Für langfristige Investoren gibt es weitere gute Nachrichten: Im vierten Quartal genehmigte der Vorstand von Domino’s eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 15 Prozent, die nun 1,74 US-Dollar pro Aktie beträgt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Domino's Pizza Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 424EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 445,20 $ , was eine Steigerung von +0,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!