Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

Deutlicher Ergebnissprung in 2024 - Fortsetzung des operativen Momentums erwartet



Serviceware hat am Freitag starke vorläufige Zahlen berichtet und unsere Prognosen auf der Umsatzseite leicht übertroffen. Auf Ebene des EBITDA hatten wir ein leicht besseres Ergebnis erwartet. Für das laufende Jahr guidet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 5-15% yoy und eine weitere Verbesserung des EBITDA und EBIT. Wesentlicher Treiber ist weiterhin die Internationalisierung der Software-Suite, die bei leicht steigender Kostenbasis zu einer weiteren Margenexpansion führen sollte.

[Tabelle]



SaaS-Erlöse legen erneut deutlich zweistellig zu: Mit 19,1 Mio. EUR in Q4 (+24,1% yoy) lagen die SaaS/Service-Erlöse leicht über unseren Erwartungen. Annualisiert man die Q4-Erlöse, die weit überwiegend wiederkehrenden Charakters sind, ergibt sich eine Run-Rate von 108,4 Mio. EUR. Damit besteht bereits eine hohe Visibilität für die Erreichung der neuen Umsatz-Guidance (108,5 bis 118,8 Mio. EUR). Erfreulich entwickelte sich auch die Churn-Rate, die nach 3,1% im Vorjahr mit 3,2% in 2024 weiter auf sehr niedrigem Niveau lag. Die Vertragsverbindlichkeiten, die einen Proxy für den Auftragsbestand darstellen, kletterten in Q4 leicht von 78,9 auf 80,6 Mio. EUR und erreichten zu Jahresende ein Rekordniveau. Auf Jahressicht stieg der Auftragsbestand um 45,4% yoy und untermauert das äußerst starke operative Momentum des Konzerns.



Q4 von einmaligen Sondereffekten belastet - Weiterhin deutlicher Ergebnisanstieg in 2025 erwartet: Angesichts der dynamischen Umsatzentwicklung und der weitgehend stabil gehaltenen Fixkostenbasis konnte SJJ das EBITDA im Gesamtjahr von 0,2 auf 3,2 Mio. EUR steigern. So legte der Personalaufwand lediglich um 1,7% yoy von 41,2 auf 41,9 Mio. EUR zu. Weiter wirkten sich auch die Aktivierung von Eigenleistungen von u.E. ca. 1,6 Mio. EUR positiv auf das EBITDA aus. Isoliert betrachtet wurde in Q4 lediglich ein EBITDA von 0,4 Mio. EUR (Vj.: 0,8 Mio. EUR) erwirtschaftet, was lt. Vorstand auf die Bildung von Rückstellungen sowie zum kleineren Teil auf negative FX-Effekte des USD zurückzuführen war. Zukünftig fallen keine weiteren Aktivierungen mehr an, sodass der von uns prognostizierte EBITDA-Anstieg von 3,2 auf 5,8 Mio. EUR nicht von Aktivierungen getrieben ist. Neben dem Ergebnisanstieg entwickelte sich auch der operative Cashflow stark und belief sich im vergangenen Jahr auf 9,9 nach 1,3 Mio. EUR im Vorjahr. Der noch nicht veröffentlichte FCF dürfte nach Leasing und CAPEX von ingesamt 3,0 Mio. EUR u.E. bei sehr guten 6,9 Mio. EUR liegen. Dadurch erhöhte sich der Finanzmittelbestand von 28,3 auf 33,6 Mio. EUR.

Fazit: Die starken vorläufigen Zahlen liegen weitgehend im Rahmen unserer Prognosen. Für 2025 erwarten wir ein zweistelliges Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der Umsatz-Guidance sowie einen deutlichen Anstieg des EBITDA im Zuge der bereits vermeldeten sowie weiteren neuen SaaS-Abschlüsse. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 21,00 EUR.

