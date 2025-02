Nvidia vor Zahlen: Zündet der KI-Boom die nächste Tech-Rallye?

Der Halbleitersektor bleibt das heißeste Pflaster an den Börsen, und die Spannung steigt: Am Mittwoch, den 26. Februar, legt Nvidia seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vor. Die Aktie des KI-Vorreiters hat sich in den letzten Monaten zwar stark entwickelt, notiert jedoch bei etwa 129 Euro, was 14 Prozent untem 52-Wochen-hoch liegt. Auf Jahressicht sind trotzdem über 77 Prozent zuwachs zu vermerken.

Chip-Aktien mit starker Performance – Nvidia als Taktgeber der Branche