Hauck Aufhäuser sieht Kontron als neue 'Alpha Idea' - 'Buy'

Hallo,Ich habe mit der Kontron IR zu Hintergründen zu dem Auftrag telefoniert.Der Auftrag wurde aus Asien platziert, wahrscheinlich stecken japanische OEM dahinter. Ein amerikanischer Zwischenhändler dürfte zwischengeschaltet sein, daher die Abrechnung in USD.Kaufkriterien sind die innovative und sichere Lösung mit Qualcomm Chips und die Fertigung der Module in Europa. Siehe hierzu auch die Meldung von September:Auch wenn Kontron hierzu aktuell keine konkreten Aufträge in der Pipeline hat, so geht Kontron davon aus weitere Aufträge von europäischen OEMs zu erhalten. (Wäre ja sonst verwunderlich, wenn Asiaten aufgrund von Made in Europe in Europa einkaufen, die europäischen OEMs aber nicht)Das Marktpotenzial wird bis 2030 auf kumuliert 10 Mrd. USD $. Kontron ist einer von ca. einer Hand voll namhafter Hersteller in diesem Bereich.Ich denke neben Bahn, Defense, Wallboxen, etc. kann auch dieses Thema noch ziemlich groß werden. 😀Gruß,Johannes