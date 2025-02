Mittelfristig vielversprechend!

Nach einem Rekordhoch bei 260,00 Euro Anfang Januar 2022 ist das Wertpapier von STO in eine Konsolidierung gerutscht und musste bis Dezember letzten Jahres Verluste zurück auf den EMA 200 (Monatsbasis) um 101,00 Euro verkraften. Die letzten Wochen waren wieder von latent steigenden Kursen geprägt, zu Beginn dieser Woche zogen die Notierungen wegen der Hoffnungen auf eine Deregulierung im Baugewerbe sichtlich an. Charttechnisch formiert sich unterdessen ein vielversprechendes Konstrukt in Form eines fallenden Keils, der in diesem Fall trendbestätigend zu werten ist und mittelfristig wieder einen Aufschwung signalisiert.

Bullen müssen liefern