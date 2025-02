Libero Copper als eines der 50 leistungsstärksten Unternehmen an der TSX Venture Exchange anerkannt

Vancouver, British Columbia – 24. Februar 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) („Libero Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Aufnahme in das jährliche Ranking der TSX Venture 50 für 2025 als eines der 50 leistungsstärksten Unternehmen aus über 1.600 an der TSX Venture Exchange („TSXV“) notierten Emittenten anerkannt wurde. Die Auswahl erfolgte nach den folgenden gleich gewichteten Kriterien: einjährige Aktienkurssteigerung, Wachstum der Marktkapitalisierung und konsolidiertes kanadisches Handelsvolumen.

Auf der Rangliste der TSX Venture 50 sind die innovativsten und wachstumsstärksten Unternehmen an der Börse vertreten, womit jene Emittenten gewürdigt werden, die eine starke Leistung, bedeutende Meilensteine und eine beträchtliche Wertschöpfung für die Aktionäre erzielt haben.

Ian Harris, President & CEO von Libero Copper, sagt dazu:

„Die Aufnahme in die TSX Venture 50 ist der krönende Abschluss eines vom Wandel geprägten Jahres für Libero. Im Jahr 2024 haben wir das Sponsoring von Frank Giustra und der Fiore Group genutzt und sind durch den unermüdlichen Einsatz unseres Teams unserer Verpflichtung nachgekommen, zu remobilisieren und Mocoa wieder als Vorzeige-Kupfer-Molybdänprojekt aufzubauen. Nachdem wir unsere Position als Underdog hinter uns gelassen haben, gehen wir nun mit neuem Schwung in das Jahr 2025 - gestützt auf eine gestärkte Führung und die strategische Bedeutung von Kupfer für die Energiewende in Kolumbien. Mocoa wird unserer Ansicht nach ein Eckpfeiler im aufstrebenden Kupfersektor des Landes sein.“

Tim Babcock, President der TSX Venture Exchange, meint:

„Die Leistung der TSX Venture 50 unterstreicht die strategische Bedeutung von natürlichen Ressourcen und Innovationen mit großem Wachstumspotenzial in Kanada. Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach kritischen Mineralen, Energiesicherheit und -umstellung sowie fortschrittlicher Fertigung zeigt die diesjährige TSX Venture 50, wie die TSXV kanadischen Unternehmen die Möglichkeit gibt, Kapital zu beschaffen, ihren Betrieb auszubauen und zu einer sicheren und wohlhabenden Zukunft für Kanada beizutragen.“

Seite 2 ► Seite 1 von 4