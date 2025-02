Alibaba to the moon? Das sagen jetzt die Analysten

Die in den USA gehandelten Alibaba-Aktien sind in diesem Jahr bereits um 69,5 Prozent gestiegen und haben in den letzten zwölf Monaten einen Anstieg von rund 93 Prozent verzeichnet. Investoren betrachten das Unternehmen zunehmend als führenden Akteur im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) in China.

Laut Yu ist Alibaba gut positioniert, um seine führende Rolle im schnell wachsenden KI-Cloud-Markt weiter auszubauen. Er erwartet, dass sich die Cloud-Umsätze des Unternehmens in den nächsten drei Jahren verdoppeln. Im jüngsten Quartalsbericht kündigte Alibaba an, seine Investitionsausgaben (CapEx) in den kommenden drei Jahren auf ein Niveau zu steigern, das die kumulierten Ausgaben der vergangenen zehn Jahre übertreffen wird. Es sind Investitionen von 50 Milliarden Euro in KI geplant.

"Als größter Hyperscaler mit überlegener Technologie und dem hoch bewerteten Open-Source-Sprachmodell (LLM) Qwen scheint Alibaba bereit zu sein, die Chancen im KI-Cloud-Bereich zu nutzen, nachdem es seine Investitionen erhöht hat", erklärte Yu in einer Mitteilung. "Wir hatten den sprunghaften Anstieg der KI-getriebenen Cloud-Nachfrage seit dem Aufkommen von DeepSeek im Januar nicht erwartet. Nun sehen wir eine Beschleunigung des Cloud-Umsatzwachstums."

Yu rechnet zudem mit verbesserten Wettbewerbsaussichten für GPU-Infrastrukturen im Vergleich zu CPU-Infrastrukturen und erwartet, dass die Skalierung der Public-Cloud die EBITDA-Marge steigern wird. Er erhöhte seine Einschätzung der chinesischen Internetbranche auf "attraktiv" und sieht in China eine "überlegene Exponierung gegenüber KI-Treibern und -Anwendern."

Die Alibaba-Aktie legte in der vergangenen Woche nach einem starken Gewinnbericht zu, der einen deutlichen Anstieg der Umsätze aus KI-bezogenen Produkten zeigte. Marktbeobachter richten ihren Blick auf Alibabas Qwen-KI-Modell, das zu einem Konkurrenten von DeepSeek geworden ist, sowie auf die Partnerschaft mit Apple, die es ermöglicht, KI-Funktionen für in China verkaufte iPhones bereitzustellen.

Aktuelle Analystenbewertung für Alibaba Group Holding Ltd (BABA):

44 Gesamtbewertungen

15 "Strong Buy"

23 "Buy"

6 "Hold"

0 "Underperform"

0 "Sell"

Aktueller Kurs (Stand: 21.02.2025): 143,75 US-Dollar

Höchstes Kursziel: 190,14 US-Dollar

Durchschnittliches Kursziel: 143,21 US-Dollar

Niedrigstes Kursziel: 85,06 US-Dollar

Yu zeigt sich zudem optimistisch, dass Alibabas Kernbereich im Online-Handel in den kommenden Quartalen ein starkes Wachstum verzeichnen wird – angetrieben durch die Einführung einer Software-Servicegebühr. "Trotz schwacher Konsumausgaben und intensiver Konkurrenz scheint das Kern-TTG-Geschäft widerstandsfähiger zu sein als erwartet, unterstützt durch höhere Provisionsraten," betonte er.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 133,6EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

