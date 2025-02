Wie die Steuerberatung Neeb Einzelunternehmer bei der Umwandlung unterstützt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Polch (ots) - Ab einem gewissen Punkt kommen alle Einzelunternehmen an ihreGrenzen - meist gerade dann, wenn ihr Wachstum eigentlich so richtig Fahrtaufnehmen könnte: So erschweren insbesondere das steigende finanzielle Risikound die erhöhte Steuerlast ein weiteres Vorankommen. Um genau diese Hürde zuüberwinden, unterstützt die Steuerberatung Neeb ihre Kunden bei der Umwandlungin eine GmbH oder Holding. Wie das funktioniert und wann es sich wirklich lohnt,erfahren Sie hier.Viele Selbstständige entscheiden sich beim Start ihrer unternehmerischenLaufbahn für die Rechtsform des Einzelunternehmens. Diese ermöglicht zwar einenunkomplizierten Einstieg mit geringen Hürden und einem schnellenGründungsprozess. Doch wächst das Unternehmen, verändert sich auch ihregrundlegende Situation: Höhere Gewinne führen zu einer steigendenSteuerbelastung, die häufig in einem Missverhältnis zum Einkommen und Cash Flowsteht. Zudem haften Einzelunternehmer uneingeschränkt mit ihrem Privat- undGeschäftsvermögen - ein Risiko, das mit der Zeit zu einer Belastung werden kann."Viele Unternehmer zögern zu lange, die nötigen Schritte zur Umwandlung in einehaftungsbeschränkte Rechtsform zu unternehmen", mahnt Dominic Neeb von derSteuerberatung Neeb. "Diese Verzögerung kann im schlimmsten Fall zu anhaltendemLiquiditätsverlust und zu einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit führen, die amEnde auch den Erfolg des Unternehmens gefährden.""Eine strukturierte und durchdachte Umwandlung reduziert hingegen dasHaftungsrisiko erheblich und eröffnet finanzielle Spielräume, die für weiteresWachstum genutzt werden können", fügt der Steuerberater hinzu. Seit mehr alsdrei Jahrzehnten und bereits in zweiter Generation unterstützt seine KanzleiUnternehmen auf diesem Weg und bringt dabei ein umfassendes Fachwissen undinnovative Ansätze in der Unternehmensstrukturierung ein. Durch diespezialisierte Expertise im Bereich der steueroptimierten Umstrukturierungprofitieren Mandanten der Steuerberatung Neeb von maßgeschneiderten Lösungen,die auf ihren individuellen Bedürfnissen basieren. So konnte das Team um DominicNeeb bereits zahlreichen Einzelunternehmern helfen, ihre Steuerlast deutlich zusenken, ihre Bonität zu verbessern und die Liquidität nachhaltig zu erhöhen.Maßgeschneiderte Zusammenarbeit für optimale Unternehmensstrukturen: WasInteressenten von der Steuerberatung Neeb erwarten können"Eine Umstrukturierung muss stets auf die individuellen Bedürfnisse und Zielejedes Unternehmens abgestimmt sein", erläutert Dominic Neeb. Zu Beginn derZusammenarbeit steht daher ein umfassendes Beratungsgespräch, in dem dieAusgangssituation analysiert und das wirtschaftliche Potenzial des jeweiligen