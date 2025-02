Welche Firmen von einer Unterstützungskasse profitieren können (FOTO)

Bocholt (ots) - Höhere Mitarbeiterbindung, sehr viel Liquidität und steuerliche

Vorteile: Große Konzerne setzen seit Jahrzehnten auf pauschaldotierte

Unterstützungskassen. Doch auch im Mittelstand wird diese Option inzwischen

immer beliebter.



Eine pauschaldotierte Unterstützungskasse bietet Unternehmen flexible

Gestaltungsmöglichkeiten, um nicht nur ihre Mitarbeiter enger an sich zu binden,

sondern auch mit zusätzlich freigewordener Liquidität und Gewinn frei zu

arbeiten und in die Firma zu investieren. Diese versicherungsfreie Form der

Betriebsrente ist insbesondere für Mittelständler interessant, die langfristig

sowohl ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern als auch über mehr Liquidität

und Gewinn verfügen wollen. Warum sich diese Lösung gerade jetzt lohnt, erfahren

Sie in diesem Beitrag.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Equinix Inc.! Long 821,91€ 10,26 × 8,69 Zum Produkt Short 1.022,36€ 1,03 × 8,39 Zum Produkt