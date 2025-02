Formycon - Aktie im Rampenlicht - 24.02.2025

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,94 % geändert.

^ Original-Research: Formycon AG - from First Berlin Equity Research GmbH 24.02.2025 / 11:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Formycon von 72 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung des Biosimilar-Herstellers und Gesprächen mit dem Management habe er seine Schätzungen für 2025 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.