Linke will zu Mieten- und Kita-Gipfel einladen

graueeminenz77 schrieb gestern 23:36

Super "erschreckendes" "Ergebnis" in Berlin! Linke stärkste Kraft vor CDU, Grünen und AfD .. dann kommt noch die SPD. Okay, die prozentualen Unterschiede sind nicht eklatant...aber Berliner denken tatsächlich"anders" als z.B. im Speckgürtel, wo mittlerweile genauso viele Menschen leben, wie in der Stadt selbst. Man ist auch so selbstbewusst den Flughafen BER zu nennen, obwohl er im Landkreis Dahme Spreewald liegt,genau wie es Beelin-Wildau und Berlin-Waltersdorf gibt, die es gar nicht offiziell gibt!!! Na zum Glück war es eine Bundestagswahl und keine Landtagswahl. Merz kann also noch den Mietendeckel wegfliegen lassen! Wahrscheinlich mit der Koalition CDU/CSU und SPD. Scholz geht in politische Rente. Was für eine katastrophale Außenwirkung , was heute abgeliefert wurde. Aber es war ja fast voraussehbar 🧐. Per Saldo bleibt, wenig Neubau,riesige Nachfrage, genug Menschen, die die Kaltmiete kennen und dennoch "anstehen" die Wohnung zu bekommen. Bleibt also noch die Zinsfrage, die für Vonovia bedeutend ist. Wie hier schon dargelegt gibt es zwei Ansätze. Erstens, der globale "sprich" US Zins und Zweitens,was macht d die EZB mit dem Wissen, dass man Europa nur mit noch niedrigeren Zinsen "attraktiv" halten kann. Sonst wird es dunkel in der gesamten EU und wegen der Energiekosten vor allem in Deutschland. 🙄