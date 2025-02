Wirtschaft fordert nach Wahl Tempo - Börse freundlich

BERLIN (dpa-AFX) - Das Ergebnis der Bundestagswahl nährt am deutschen Aktienmarkt die Hoffnung auf einen Politikwechsel und eine Stärkung der deutschen Wirtschaft. Vor allem in der zweiten Reihe des Aktienmarkts ging es für deutsche Unternehmen bergauf. Vertreter aus Handwerk, Industrie, Gewerkschaften und anderen Bereichen fordern derweil eine schnellstmögliche Regierungsbildung, um die krankende Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Im Fokus stehen neben Energiepreisen, Bürokratie und Steuern auch öffentliche Investitionen - und damit verbunden der Umgang mit der Schuldenbremse.

Zweite deutsche Börsenliga legt kräftig zu