Anixa Biosciences erläutert in einem Beitrag auf „Breaking Cancer News“ seine neuartige CAR-T-Therapie zur Behandlung von Eierstockkrebs

SAN JOSE, Kalifornien, 24. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gibt mit Freude bekannt, dass seine bahnbrechende CAR-T-Therapie zur Behandlung des Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs), die gemeinsam mit dem Moffitt Cancer Center („Moffitt“) entwickelt wurde, im Online-Magazin Breaking Cancer News in einem Beitrag mit dem Originaltitel „Navigating Uncharted Territory: CAR-T for Ovarian Cancer“ an prominenter Stelle veröffentlicht wurde.

Der Beitrag beleuchtet die bahnbrechende klinische Studie unter der Leitung von Dr. Robert Wenham, seines Zeichens Chairman des Department of Gynecologic Oncology am Moffitt Cancer Center, und Dr. Monica Avila, einer führenden gynäkologischen Onkologin am Moffitt. Die Studie untersucht den Einsatz einer T-Zell-Therapie mit chimären Antigenrezeptoren (CAR-T-Therapie) zur Behandlung des Ovarialkarzinoms, einer Erkrankung, bei der es für Patientinnen im fortgeschrittenen Stadium bisher nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gab.

Die in dieser Studie untersuchte CAR-T-Therapie, die vom Wistar Institute exklusiv an Anixa in Lizenz vergeben und im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Anixa und Moffitt weiterentwickelt wurde, zielt auf den follikelstimulierenden Hormonrezeptor (FSHR) ab, ein Protein, das nur auf der Zelloberfläche von Eierstockkrebszellen exprimiert wird. Dieser neuartige Ansatz hat das Potenzial, die Behandlung des Ovarialkarzinoms zu revolutionieren, indem das körpereigene Immunsystem genutzt wird, um Tumoren direkt anzugreifen.

Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences, meint dazu: „Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Arbeit in ‚Breaking Cancer News‘ gewürdigt wird, und freuen uns über den vielversprechenden Nutzen dieser CAR-T-Therapie für die Patienten. Unsere Partnerschaft mit dem Moffitt Cancer Center veranschaulicht unser Engagement auf dem Gebiet der Entwicklung neuartiger und zielgerichteter Immuntherapien, die einen Wandel beim Therapiestandard für einige der schlimmsten Krebsarten, einschließlich Eierstockkrebs, einleiten könnten.“