Refined Energy Corp beauftragt TerraLogic Exploration mit der Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete Basin und Milner

Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma TerraLogic Exploration Inc. („TerraLogic“) mit der Überprüfung und Analyse von Daten zu den Konzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan beauftragt hat. TerraLogic wird einen Vorschlag für die für Sommer geplanten Arbeitsprogramme auf beiden Konzessionsgebieten ausarbeiten. Refined hat die Option, jedes der Konzessionsgebiete vollständig zu erwerben, wie in der Pressemitteilung vom 7. August 2024 beschrieben.

Die Konzessionsgebiete Basin und Milner

Das Konzessionsgebiet Basin ist aussichtsreich für eine in der Diskordanz und im Grundgebirge beherbergte Uranmineralisierung, während der Schwerpunkt im Konzessionsgebiet Milner auf dem zutage tretenden Pegmatit und der strukturell damit verbundenen Mineralisierung liegt. Das Konzessionsgebiet Basin befindet sich in unmittelbarer Nähe des Highway 905 und liegt im nordöstlichen Teil des Athabasca-Beckens. Bei früheren Explorationsarbeiten wurden radioaktive Anomalien im Zusammenhang mit linearen und leitfähigen Merkmalen identifiziert. Das Konzessionsgebiet Milner befindet sich etwa 5 Kilometer westlich von Missinipe und dem Highway 102 und 60 Kilometer nördlich von La Ronge, Saskatchewan. Bei früheren Arbeiten wurde an mehreren Stellen eine Uranmineralisierung identifiziert.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: „Wir sind der Ansicht, dass die Konzessionsgebiete Basin und Milner noch nicht ausreichend erkundet sind und unser Vorzeigeprojekt Dufferin, für das wir ein Bohrprogramm planen, in positiver Weise ergänzen. Die Konzessionsgebiete Basin und Milner zeigen unser Engagement für den Erwerb attraktiver Explorationsmöglichkeiten für das Unternehmen. Diese Akquisitionen unterstützen die Strategie des Unternehmens, ein robustes, auf Uran fokussiertes Portfolio in der Region des Athabasca-Beckens, die für ihre hochgradigen Uranvorkommen und seine traditionsreiche Geschichte der Exploration, Entdeckung und Entwicklung bekannt ist, zusammenzustellen.“

