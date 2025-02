BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das vierte Quartal sei für die globalen Autozulieferer bislang insgesamt ein schwaches Produktionsquartal gewesen, was aber vorab bekannt gewesen sei, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Zulieferern. Der Haupttreiber habe daher auf den Ausblicken für 2025 gelegen. Nachdem 13 der von Bernstein beobachteten Zulieferer ihre Zahlen vorgelegt hätten, sei Halbzeit, und er prüfe, was das für die restlichen 12 Zulieferer bedeute. Zu den Reifenherstellern schrieb er, die Berichte seien bislang durchweg positiv gewesen. Auch für Conti geht Martin daher davon aus, dass das Unternehmen am 4. März über ein positives viertes Quartal berichten werde. Es fehle allerdings der Kurstreiber durch Kapitalausschüttungen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 70,02EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.





