AfD mit Machtanspruch nach Bundestagswahl

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD demonstriert nach ihrem starken Stimmenzuwachs bei der Bundestagswahl Selbstbewusstsein und unterstreicht einen Machtanspruch. Der Wahlkampf sei extrem gut gelaufen. Ihr Ziel sei es, nach der nächsten Bundestagswahl auf Platz eins zu landen, sagte Parteichefin Alice Weidel bei einer Pressekonferenz am Tag nach der Wahl in Berlin. "Wir werden die CDU in den nächsten Jahren überholen und das wird sehr, sehr schnell gehen."

Die wichtigsten AfD-Daten nach dem vorläufigen Endergebnis: