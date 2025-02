Wie das Finance Speed-Date von Andree Breuer Anlegern zeigt, was wirklich zählt (FOTO)

Krefeld (ots) - Und weiterhin bleibt der private Vermögensaufbau hierzulande

viel zu ertraglos: Zwar ist die Sparmentalität trotz verschwindend geringer

Zinsen präsent, doch aus Angst vor Fehlern wird das Ersparte bevorzugt auf

Sparbüchern, Girokonten oder im schlimmsten Fall in heimischen Schubladen

gehortet. Kein Wunder also, dass die durchschnittlichen Renditen äußerst gering

ausfallen - und das angelegte Vermögen in der aktuellen Lage eher schrumpft als

wächst. Wie aber lässt sich das endlich ändern?



Die Angst vor finanziellen Fehlentscheidungen hält viele Menschen davon ab, ihr

Geld sinnvoll anzulegen - stattdessen verharren sie in der vermeintlichen

Sicherheit klassischer Sparformen, die längst nicht mehr den gewünschten Ertrag

bringen. Doch gerade in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten ist

diese Passivität besonders fatal: Wer sein Kapital lediglich "parkt", statt es

strategisch zu investieren, verliert langfristig an Kaufkraft. Um das eigene

Vermögen zu sichern und für das Alter vorzusorgen, ist also dringend ein

kollektives Umdenken erforderlich. "Tatsächlich scheitern die meisten Anleger

nicht an den Märkten selbst, sondern an mangelndem Wissen und falschen Annahmen

über die Mechanismen der Kapitalanlage", erklärt Andree Breuer, CEO der Honoris

Finance GmbH.







wissenschaftlicher sowie bewährter Prinzipien an die Sache herangehen zu können,

haben wir unser Finance Speed-Date entwickelt", fügt er hinzu. "Darüber erhalten

Teilnehmer einen kompakten, faktenbasierten Überblick über ihre Möglichkeiten -

ganz ohne Spekulationen." Andree Breuer gehört zu den erfahrensten

Finanzexperten auf Honorarbasis Deutschlands: Mit einem finanzmathematischen und

-wissenschaftlichen Hintergrund hat er nicht nur mehrere erfolgreiche Produkte

entwickelt, sondern seit 2008 Tausende Finanzberater geschult. Bereits 2007

brachte er die erste finanzmathematische Software für Finanzexperten auf

Honorarbasis auf den Markt - eine Innovation, die mittlerweile über 10.000

Produktprüfungen ermöglicht hat. Welche Vorteile sein Finance Speed-Date heute

speziell privaten Anlegern bietet, erfahren Sie hier.



Was das Finance Speed-Date bietet - und wie realistisch die versprochenen

Ergebnisse von Honoris Finance wirklich sind



"Mit der Idee für unser Finance Speed-Date im Gepäck habe ich in Kooperation mit

Geschäftsführer Alexander Dunze letztendlich ein 28-minütiges Video produziert",

erzählt Andree Breuer von der Honoris Finance GmbH. Das Resultat: eine

anschauliche Anleitung für nachhaltige Investitionen sowie ein zeitsparender und

kostenfreier Einblick in real existierende Verträge und deren Seite 2 ► Seite 1 von 3





