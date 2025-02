"Die Nervosität steigt, aber kaum jemand sichert sich ab", sagt dieser Analyst

Am Montag zeigen sich Technologiewerte im Handel wieder von stärkerer Seite. Besonders im Fokus steht Nvidia, das am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht. Die Prognosen des Unternehmens gelten als richtungsweisend für den Markt. Gleichzeitig beobachten Investoren die wachsende Konkurrenz aus China, die die Vormachtstellung der US-Chipindustrie infrage stellt.

Die Wall Street verzeichnete am Freitag erhebliche Verluste. Der S&P 500 sowie ein Small-Cap-Index mussten die größten prozentualen Tagesverluste des Jahres hinnehmen. Eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten sowie eine enttäuschende Prognose von Walmart schürten Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft an Schwung verlieren könnte.

Analysen des Optionsdienstleisters ORATS zeigen, dass Nvidias Aktien nach den Ergebnissen mit einer durchschnittlichen Kursbewegung von 7,7 Prozent in beide Richtungen schwanken könnten. "Trotz effizienterer Sprachmodelle bleibt die Nachfrage nach High-End-Chips hoch, da Tech-Giganten wie Meta massiv in Infrastruktur investieren", sagte Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Inflationsbericht und Fed-Signale

Der am Freitag erwartete Index der persönlichen Konsumausgaben, der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve, könnte Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung geben. Zinsfutures deuten darauf hin, dass die Fed in der ersten Jahreshälfte keine Veränderungen an der Geldpolitik vornehmen wird, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

Zudem stehen Aussagen von mindestens neun Fed-Entscheidungsträgern an, die weitere Einblicke in die geldpolitische Strategie liefern könnten.

Berkshire Hathaway und Nike gefragt

Berkshire Hathaway verzeichnet ein ordentliches Plus, nachdem Warren Buffetts Mischkonzern einen Rekordjahresgewinn gemeldet hatte. Die Aktien von Nike legten um zwei Prozent zu, nachdem Jefferies die Bewertung des Sportartikelherstellers von Halten auf Kaufen heraufgestuft hatte.

Marktteilnehmer sind zudem wachsam hinsichtlich möglicher Zollkommentare von Präsident Donald Trump, da die Frist für mexikanische und kanadische Zölle bald ausläuft. Während einige Anzeichen für eine Verlangsamung der Aktienrallye bestehen, bleiben fundamentale Daten wie Unternehmensgewinne und wirtschaftliche Indikatoren solide. "Die Stimmung und die Positionierung der Anleger driften auseinander", erklärte Kevin Gordon von Charles Schwab.

Obwohl Risiken wie Handelskonflikte oder politische Unsicherheiten bestehen, haben Anleger weiterhin Kapital in US-Aktienfonds investiert. Gleichzeitig fließen zunehmend Mittel in defensive Anlagen wie Gold. "Die Nervosität steigt, aber kaum jemand sichert sich ab", zitiert MarketWatch Farzin Azarm von Mizuho Americas.

Fazit

Es wird entscheidend sein, ob Nvidia seine hohen Erwartungen erfüllt und wie sich die Inflationsdaten auf die Zinserwartungen auswirken. Die Märkte zeigen sich vorerst widerstandsfähig, bleiben aber anfällig für kurzfristige Schwankungen.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report – ganz kostenlos: "Goldpreis nicht zu stoppen – enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien"

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion