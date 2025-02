Aktien Frankfurt Aufbruchsstimmung im MDax nach Union-Wahlsieg Der Sieg der Union bei der Bundestagswahl hat am Montag die Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufbruch in Deutschland genährt und am Aktienmarkt besonders den MDax angeschoben. Der Index, in dem die eher mittelgroßen Unternehmen notiert sind, gewann am …