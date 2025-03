Größtes unerschlossenes Silbervorkommen der Welt – Ihre Chance!

Discovery Silver erwirbt den Porcupine Minenkomplex von Newmont

Discovery Silver hat kürzlich eine bedeutende Akquisition getätigt, die das Unternehmen als aufstrebenden kanadischen Goldproduzenten positioniert. Der Erwerb des Porcupine-Minenkomplexes von Newmont in Kanada für 425 Millionen Dollar könnte den Weg für zukünftiges Wachstum und Wertschöpfung ebnen.

Alle Infos zum Gold-Deal in diesem Video!

Was bedeutet dieser Deal für Discovery Silver?

Überblick über die Akquisition

Quelle: Discovery Silver

Die Akquisition des Porcupine-Komplexes hat einen Nettogegenwartswert von 1,2 Milliarden Dollar, basierend auf Analystenkonsens-Goldpreisen. Discovery Silver wird 275 Millionen Dollar für die Übernahme zahlen, davon 200 Millionen Dollar in bar und 75 Millionen Dollar in Form von Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Zahlung von 150 Millionen Dollar in bar ab Ende 2027 fällig.

Ein attraktives Finanzierungspaket in Höhe von 555 Millionen Dollar wurde ebenfalls abgeschlossen. Dies wird Discovery Silver nicht nur helfen, die Akquisition zu finanzieren, sondern auch die Entwicklung des Cordero-Projekts in Mexiko voranzutreiben. CEO Tony Makuch betont den strategischen Wert dieser Akquisition und die Möglichkeit, ein profitabler Edelmetallproduzent aufzubauen.

Finanzierungsstruktur

Quelle: Discovery Silver

Die Finanzierung der Transaktion umfasst ein öffentliches Angebot von 225 Millionen kanadischen Dollar, was etwa 155 Millionen US-Dollar entspricht. Discovery Silver wird 400 Millionen Dollar durch Lizenzgebühren und Kreditvereinbarungen mit Franco Nevada erhalten. Diese Finanzierungsstruktur wird sowohl zur Akquisition als auch zur Bereitstellung von Liquidität zur Unterstützung des Betriebs verwendet.

Mit dieser finanziellen Unterstützung wird Discovery Silver in der Lage sein, die Produktionskapazität des Porcupine-Komplexes erheblich zu steigern. Die Mine hat eine erwartete Jahresproduktion von über 285.000 Unzen Gold in den nächsten 10 Jahren.

Strategische Bedeutung der Akquisition

Die Übernahme des Porcupine-Komplexes ist ein entscheidender Schritt für Discovery Silver. Das Unternehmen kombiniert nun seine wachsende Goldproduktion mit den vielversprechenden Aussichten des Cordero-Projekts, einem der führenden Silbererschließungsprojekte der Branche. Diese Diversifizierung birgt das Potenzial für eine erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre.

Quelle: Discovery Silver

Die Akquisition schafft einen neuen nordamerikanischen Edelmetallproduzenten, der durch seine zukünftige operative Leistung und zahlreiche Entwicklungsprojekte besticht. Zudem wird das Risiko durch die Diversifizierung des Portfolios verringert. Das Unternehmen bietet seinen Aktionären auch einen Hebel auf die Gold- und Silberpreise.

Produktion und Explorationspotenzial

Quelle: Discovery Silver

Die Porcupine-Mine verfügt über eine bemerkenswerte Produktionshistorie und ein erhebliches Explorationspotenzial. Während die Mine über eine Lebensdauer von 22 Jahren verfügt, gibt es zahlreiche identifizierte Möglichkeiten zur Produktionssteigerung und Kostensenkung. Das Team von Discovery Silver hat bereits Pläne zur Erschließung der abgeleiteten Mineralressourcen von fast 11 Millionen Unzen auf der Dome-Mine, die derzeit geschlossen ist.

Ein bedeutendes Explorationspotenzial besteht auch im Timmins-Camp, wo Discovery Silver plant, beträchtliche Ressourcen für Explorationsbohrungen bereitzustellen. Dies wird eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung neuer Mineralisierungen in der Nähe der bestehenden Mineninfrastruktur spielen.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Mit der Akquisition des Porcupine-Komplexes wird Discovery Silver seine Marktposition als bedeutender Goldproduzent stärken. Die Mine hat das Potenzial, die Produktionskapazität erheblich zu steigern und gleichzeitig den Cashflow zu erhöhen. Die positiven Marktbedingungen und die steigende Nachfrage nach Gold bieten zudem ein günstiges Umfeld für das Unternehmen.

Die Aktie von Discovery Silver hat in den letzten Monaten ein prozyklisches Kaufsignal gebildet, was auf das Potenzial für weiteres Wachstum hinweist. Das erste Kursziel liegt bei 3 kanadischen Dollar. Mit dem starken Fokus auf Exploration und Entwicklung könnte Discovery Silver in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle im Edelmetallsektor spielen.

Fazit

Die Übernahme des Porcupine-Minenkomplexes von Newmont durch Discovery Silver ist ein strategischer Schritt, der das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft führt. Mit einer soliden Finanzierungsstruktur, einem erfahrenen Managementteam und einem klaren Fokus auf Exploration und Produktion ist Discovery Silver gut positioniert, um von den positiven Marktbedingungen im Edelmetallsektor zu profitieren.

Die kommenden Monate und Jahre werden entscheidend sein, um die Vision von Discovery Silver als führenden kanadischen Goldproduzenten zu verwirklichen. Aktionäre und Interessierte sollten die Entwicklungen des Unternehmens aufmerksam verfolgen, da sich vielversprechende Chancen am Horizont abzeichnen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick: