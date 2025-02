JEFFERIES stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu Online-Essenslieferdiensten mit der geplanten Komplettübernahme von Just Eat Takeaway …