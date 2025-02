JEFFERIES stuft Prosus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu Online-Essenslieferdiensten mit der geplanten Komplettübernahme von Just Eat Takeaway durch die Internetbeteiligungsgesellschaft Prosus. Er rechnet mit kartellrechtlichen Maßnahmen, weshalb Marktaustritte von Just Eat in bestimmten Märkten wahrscheinlich seien. Thorne sieht das Kaufgebot von Prosus als Schritt, um die europäischen Interessen im Bereich der Lebensmittellieferung angesichts der Vorherrschaft der USA zu retten./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 07:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 07:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 42,78EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m