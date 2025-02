Jefferies hebt Nike auf 'Buy' - Ziel hoch auf 115 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 115 US-Dollar angehoben. Der Chef des Sportartikelherstellers gehe Produkt- und Vertriebsprobleme an und positioniere die immer noch starke Marke dafür, wieder überdurchschnittlich zu wachsen und Marktanteile zurückzuerobern, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Probleme der Amerikaner seien hausgemacht und weniger einer fehlenden Wettbewerbsfähigkeit geschuldet./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2025 / 18:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:00 / ET