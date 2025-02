LabConnect und Australian Clinical Labs' Specialised Trials kündigen strategische Partnerschaft in Australien und der Region Asien-Pazifik an

ACL Specialised Trials ist eines der führenden Labore für klinische Versuche in Australien, das große klinische Versuche in der Biotechnologie und Pharmazie von Phase 1 bis Phase 4 durchführt. Mit einem ausgedehnten Netzwerk von Laboren in ganz Australien verfügt ACL Specialised Trials über umfassende Erfahrung in der Bereitstellung von End-to-End-Pathologielösungen und einer breiten Palette von Zentrallabordienstleistungen für klinische Studien für nationale, standortübergreifende und standortbezogene klinische Studien.

„Diese langfristige Partnerschaft wird globalen Kunden den Zugang zu australischen Patienten erleichtern und wichtige internationale Studien in diesen Teil der Welt bringen – was letztlich zur Förderung bahnbrechender medizinischer Durchbrüche führen wird, die Leben retten und die Behandlungsergebnisse verbessern können", so Melinda McGrath, CEO der ACL Group. „Es wird unsere Position als wichtiger Akteur in einem wachsenden 8-Milliarden-Dollar-Markt stärken, und ich freue mich darauf, unsere umfassende Erfahrung und unser talentiertes Team auf der Weltbühne zu präsentieren. Das sind fantastische Neuigkeiten für unsere Gemeinden, und wir sind stolz auf die Partnerschaft mit LabConnect."

Als weltweit agilster Partner für Zentrallaborlösungen wird LabConnect das umfangreiche Testmenü von ACL mit einer umfassenden Palette von Dienstleistungen zur Unterstützung der Region nutzen, darunter die Herstellung von Laborausrüstungen im Land, die Verwaltung von Bioproben, das Projekt- und Datenmanagement sowie logistische Unterstützung. Catherine Osborne, APAC General Manager, leitet LabConnect's wachsenden Betrieb und Geschäft in der Region.