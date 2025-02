Größter US-Pensionsfonds verkauft Aktien von Nvidia & Super Micro Computer

Die Pensionskasse, die größte öffentliche Pensionskasse der USA mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar, verkaufte Anteile an Nvidia, Super Micro Computer und AT&T und stockte gleichzeitig ihre Position beim Elektrofahrzeughersteller Rivian auf. Diese Transaktionen wurden in einer bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Pflichtmitteilung bekanntgegeben.

CalPERS reduzierte demnach die Beteiligung an Nvidia erheblich und verkaufte rund 5,6 Millionen Aktien des Chipherstellers. Damit sank der Bestand auf 59,7 Millionen Aktien. Nvidia konnte im Jahr 2024 einen beeindruckenden Kursanstieg von 171 Prozent verzeichnen und übertraf damit deutlich die Entwicklung des S&P 500, der um 23 Prozent zulegte.