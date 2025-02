UNTERNEHMEN vom 24.02.2025 - 15.15 Uhr

AMSTERDAM - Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben. Pro Aktie will die niederländische Internet-Beteiligungsholding 20,30 Euro bar auf den Tisch legen, wie die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns am Montag in Amsterdam mitteilte. Das entspreche einer Prämie von 49 Prozent zum volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Insgesamt würde die Übernahme Prosus 4,1 Milliarden Euro kosten. Das Management und der Aufsichtsrat von Just Eat Takeaway unterstützen den Deal.

AUGSBURG - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hält trotz Änderungsbedarf an der Bilanz wegen eines Zukaufs am Gewinnziel für 2024 fest. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im mittleren Bereich der bisher gegebenen Prognosebandbreite von 30 bis 60 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit. Um das Jahresziel zu erreichen, muss das Unternehmen sein operatives Ergebnis im Jahres-Endspurt etwa verdreifachen. Denn in den ersten neun Monaten war das Ergebnis um fast drei Viertel auf 13,4 Millionen Euro eingebrochen.

ROUNDUP: Stabilus-Finanzchef Bauerreis geht - Aktienkurs unter Druck

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich überraschend einen neuen Finanzchef suchen. Stefan Bauerreis habe aus persönlichen Gründen den Aussichtsrat um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Freitagabend in Koblenz mit. Bauerreis, der seit 2022 bei Stabilus im Vorstand ist, verlasse den Konzern Ende des Monats. Übergangsweise werde Firmenchef Michael Büchsner das Aufgabengebiet verantwortet. Bis die Position des Finanzvorstands langfristig neu besetzt sei, werde der Vorstand zusätzlich durch den Finanzmanager Wend von Wietersheim unterstützt. Am Aktienmarkt kam die Nachricht nicht gut an: Die Aktie gab am Montag nach.

GESAMT-ROUNDUP 2/Warnstreiks an Flughäfen: Hunderte Flüge gestrichen

MÜNCHEN/DÜSSELDORF - Die Streikwelle in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst dauert an - und trifft nun auch große Flughäfen. Flugreisende müssen sich dieser Tage auf zahlreiche Ausfälle und massive Verzögerungen einstellen.

Apple stoppt Cloud-Verschlüsselung in Großbritannien



CUPERTINO/LONDON - Apple -Kunden in Großbritannien können künftig ihre iCloud-Daten nicht mehr vollständig verschlüsseln. Das kündigte der iPhone-Konzern in Cupertino an. Die britische Regierung hatte zuvor Apple aufgefordert, eine Hintertür in die Verschlüsselungstechnik "Advanced Data Protection" (ADP) einzubauen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Daten bietet. Der britischen Regierung ging es darum, den Sicherheitsbehörden Zugang zu den Daten zu ermöglichen.

^

Weitere Meldungen



-Deutsche Pfandbriefbank holt neuen Risikochef von der Deutschen Bank -ROUNDUP: Baywa-Rettung wird länger dauern als geplant -Umschlag des Hamburger Hafens ist gesunken

-Wärmepumpen-Förderung laut Ministerium gesichert

-Telekom führt neuen Schutz gegen betrügerische SMS ein -Studie: Karneval bringt deutlich mehr Umsatz als im Vorjahr -ROUNDUP: In Energiewende-Berufen fehlen immer mehr Fachleute -Verivox: Energiepreise in Deutschland fast ein Drittel höher als 2021 -Mehr als jedes vierte neue Haus in Deutschland ist ein Fertighaus -MAN startet in Nürnberg Produktion des letzten Dieselmotors -Weidel will Förderung der E-Mobilität einstellen

-Ministerin über VW-Aufsichtsrat: Man braucht ein dickes Fell -Umwelthilfe: Anwohnerparken in vielen Städten zu günstig -Mehr Schiffe sollen unter deutscher Flagge fahren

-Putin kündigt modernere Waffen für russische Armee an -Ricken erklärt BVB-Elefantenrunde für beendet

-Mehr Interesse an Wahl-TV als 2021

-Am Wahlabend rauschen deutlich mehr Daten durchs Handynetz°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 232,7 auf Tradegate (24. Februar 2025, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,17 %. Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Bil.. Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 197,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 294,00USD was eine Bandbreite von -16,38 %/+24,79 % bedeutet.