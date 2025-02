BAADER BANK stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup vor den am 6. März erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nachdem inzwischen bekannt sei, dass sich das Finanzunternehmen CVC schlussendlich 21,85 Prozent an dem Medizinsoftware-Unternehmen durch sein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gesichert habe, werde der Fokus zur Zahlenvorlage auf der operativen Dynamik von Compugroup liegen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 13:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CompuGroup Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: Compugroup Medical

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m