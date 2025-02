Canada Nickel schließt zuvor angekündigte endgültige Vereinbarung zur Gründung von „ExploreCo“ mit Ausgliederung der östlichen Explorationsgebiete ab

TORONTO, 24. Februar 2025 - Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQB: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 8. Juli 2024 und vom 7. Januar 2025 am 21. Februar 2025 die zuvor angekündigte endgültige Vereinbarung mit Noble Mineral Exploration Inc. („Noble“) über die Konsolidierung des Joint Ventures zwischen Canada Nickel und Noble in Mann Township und anderer Explorationsprojekte von Canada Nickel östlich von Timmins in East Timmins Nickel Ltd. („East Timmins“). East Timmins, das in früheren Pressemitteilungen als „ExploreCo“ bezeichnet wurde, ist ein privates Unternehmen, das zu 80 % im Besitz von Canada Nickel und zu 20 % im Besitz von Noble ist. Als Teil der Transaktion emittierte Canada Nickel 162.000 Stammaktien an Noble, die zur Konsolidierung des Eigentums an einer Reihe von Grundstücken verwendet werden, die sich im Besitz einer dritten Partei befanden. Weitere Informationen zu dieser Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen vom 8. Juli 2024 und 7. Januar 2025. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“)