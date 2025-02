Neue Sanktionen aus London gegen Russland

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien verhängt drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen. Es handle sich um das größte Sanktionspaket seit den ersten Tagen des Kriegs, teilte das Außenministerium in London mit. "Wir müssen den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen, um (Russlands Präsident Wladimir) Putin an einen Punkt zu bekommen, an dem er nicht nur zu Gesprächen, sondern zu Zugeständnissen bereit ist", sagte Premierminister Keir Starmer.

Sanktionen gegen Nordkoreas Verteidigungsminister