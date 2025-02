Börsenstart USA - 24.02. - US Tech 100 schwach -0,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.452,75 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Nike (B) +5,22 %, Amgen +2,55 %, Travelers Companies +2,52 %, Merck & Co +2,23 %, Honeywell International +1,71 %

Flop-Werte: Walmart -1,93 %, Microsoft -1,60 %, JPMorgan Chase -1,11 %, The Home Depot -0,89 %, Amazon -0,89 %

Der US Tech 100 steht bei 21.508,74 PKT und verliert bisher -0,49 %.

Top-Werte: T-Mobile US +2,81 %, Amgen +2,55 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,34 %, Paccar +2,07 %, Old Dominion Freight Line +1,94 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -9,29 %, Palantir -8,50 %, Constellation Energy -5,48 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,22 %, Microstrategy (A) -4,13 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.004,23 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Nike (B) +5,22 %, Berkshire Hathaway Registered (B) +3,46 %, Charles River Laboratories International +3,21 %, Norwegian Cruise Line +3,02 %, T-Mobile US +2,81 %

Flop-Werte: Western Digital -27,45 %, Palantir -8,50 %, Moderna -6,19 %, Vistra -5,95 %, Domino's Pizza -5,86 %