508 Millionen US-Dollar Abflüsse – XRP trotzt dem Trend mit ETF-Hoffnung!

Krypto-Investmentprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von 508 Millionen US-Dollar, wie ein aktueller Bericht von CoinShares zeigt. Dies ist die zweite Woche in Folge mit signifikanten Abflüssen, wodurch sich der Zwei-Wochen-Verlust auf 924 Millionen US-Dollar summiert. Zuvor hatten 18 Wochen lang Zuflüsse in Höhe von insgesamt 29 Milliarden US-Dollar den Markt beflügelt.

Die Unsicherheit resultiert vor allem aus politischen Faktoren: Neue protektionistische Maßnahmen der US-Regierung, Diskussionen über Handelszölle, eine unklare Inflationsstrategie sowie eine mögliche Zinserhöhung verunsichern Investoren.

Bitcoin unter Verkaufsdruck

Bitcoin (BTC) wurde besonders stark getroffen: Die Abflüsse beliefen sich auf 571 Millionen US-Dollar. Interessanterweise flossen gleichzeitig 2,8 Millionen US-Dollar in Short-Bitcoin-Produkte, was darauf hindeutet, dass einige Anleger auf weitere Kursrückgänge setzen.

Während BTC unter Druck steht, zeigt sich XRP als Lichtblick unter den Altcoins. Die Kryptowährung konnte in der vergangenen Woche Zuflüsse verzeichnen, was vor allem mit der Spekulation um einen möglichen XRP-ETF zusammenhängt. Die US-Börsenaufsicht SEC hat offiziell einen Antrag für einen Spot-ETF auf XRP registriert – ein Schritt, der Hoffnungen auf eine Zulassung nährt.

Die SEC hat noch bis Oktober 2025 Zeit, eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Bybit-Hack verstärkt Unsicherheit – Kryptomärkte tiefrot

Neben regulatorischen Unsicherheiten sorgt ein Hackerangriff auf Bybit für zusätzliche Marktängste. Berichten zufolge könnten Angreifer Zugriff auf Wallets von Nutzern erhalten haben, was massive Abflüsse von der Plattform ausgelöst hat.

Diese Unsicherheit hat den gesamten Kryptomarkt tief ins Minus gezogen. Bitcoin (BTC) verzeichnete einen moderaten Rückgang von 0,7 Prozent, während Ethereum (ETH) mit 4,6 Prozent deutlich stärker unter Druck geriet. XRP verlor 3,6 Prozent, während Solana (SOL) mit einem Minus von 7,0 Prozent am stärksten betroffen war.

Die negative Marktstimmung traf besonders europäische Anleger weniger stark: Während in den USA allein 560 Millionen US-Dollar abflossen, blieben Investoren in Deutschland (+30,5 Millionen US-Dollar) und der Schweiz (+15,8 Millionen US-Dollar) stabil investiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

