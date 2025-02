Nike: Das ist die 50-Prozent-Chance

Der Markt für Sportbekleidung und -schuhe wächst langfristig solide mit 3 bis 4 Prozent pro Jahr. Doch Nike will schneller wachsen: Jefferies prognostiziert ein jährliches Umsatzwachstum von 7 Prozent, während die Wall Street nur mit rund 3 Prozent rechnet.

Nike CEO John Donahoe stelle die richtigen Weichen, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen, schreiben die Analysten um Randal Konik. Nach selbstverschuldeten Rückschlägen – von schwächerer Produktinnovation bis zur Überbetonung des Digitalgeschäfts – will Nike nun Marktanteile zurückerobern. Die Probleme seien hausgemacht und keine strukturelle Bedrohung durch Wettbewerber.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nike Inc!

Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten fast ein Viertel an Wert verloren. Nike notiert aktuell auf dem tiefsten Umsatz-Multiple der letzten zehn Jahre. Jefferies sieht genau hier die Kaufgelegenheit: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 30 und einer Erholung der Fundamentaldaten sei das Chance-Risiko-Profil attraktiv. Jefferies hebt das Kursziel von 75 auf 115 US-Dollar an, ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent.

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025: In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir Ihnen 5 aussichtsreiche Unternehmen vor, die einer allgemeinen Korrektur an den Märkten entgegentreten könnten. Jetzt kostenlosen Report herunterladen.

Konkurrenten konnten zuletzt Marktanteile gewinnen, da Nike zu stark auf eigene Vertriebskanäle setzte. Doch nun setzt das Management wieder verstärkt auf den Großhandel – ein Bereich, der lange vernachlässigt wurde. Die Analysten sehen genau darin die Chance für eine schnelle Erholung: Mehr Vertriebswege, stärkere Produktinnovationen und ein gezieltes Sortiment für den stationären Handel könnten die Wende bringen.

Umfragen von Jefferies zeigen, dass über 50 Prozent der US-Konsumenten, die in diesem Jahr Sportschuhe kaufen wollen, auf Nike setzen. Bei der Altersgruppe 18–44 Jahre sind es sogar 60 Prozent. Zudem stehen neue Produkte in den Startlöchern: Nike SKIMS – eine Kooperation mit Social Media-Star Kim Kardashian – und Innovationen im Running-Segment sollen für neue Impulse sorgen.

Jefferies erwartet, dass sich mit steigenden Verkaufszahlen und verbesserten Margen auch die Bewertung der Aktie normalisiert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 77,28EUR auf Tradegate (24. Februar 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,66 $ , was einem Rückgang von +-0,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!