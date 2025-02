Wird Bitcoin zur staatlichen Reserve?

Dabei rückt die Möglichkeit einer nationalen digitalen Vermögensreserve, die als "Digital Assets Stockpile" bezeichnet wird, in den Fokus. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, David Sacks, erklärte kürzlich:

Bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Exekutivorder zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe. Diese soll in den kommenden Monaten Vorschläge für einen neuen regulatorischen Rahmen im Kryptomarkt erarbeiten.

Die Evaluierung der Machbarkeit einer Bitcoin-Reserve hat höchste Priorität.

Die Reaktionen innerhalb der Krypto-Community fielen gemischt aus. Nutzer der Wettplattform Polymarket schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Trump in diesem Jahr eine Bitcoin-Reserve einführt, auf 46 Prozent. Sollte dies geschehen, dürfte der Bitcoin-Kurs erneut ansteigen.

Die Analysten der DZ Bank betonen, dass sich die Regulierungslandschaft unter Trump deutlich kryptofreundlicher entwickelt: Der ehemalige SEC-Kommissar Paul Atkins hat die Leitung der Securities and Exchange Commission übernommen. Brian Quintenz, ein früherer Leiter der Kryptowährungspolitik bei der Risikokapitalfirma a16z, wurde zum Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission ernannt.

David Sacks hat als "Crypto and AI Zar" eine zentrale Rolle im Weißen Haus erhalten. Diese Personalentscheidungen könnten langfristig den regulatorischen Rahmen für den Kryptomarkt stabilisieren und Investitionen begünstigen, meint die DZ Bank.

Die Marktdynamik im Jahr 2024 war geprägt von der Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs und der Wiederwahl Trumps. Der Bitcoin-Kurs überschritt die Marke von 100.00 US-Dollar und verzeichnete enorme Mittelzuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs, die insgesamt ein verwaltetes Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar erreichten.

Der Beginn des Jahres 2025 verlief dagegen schwankungsreich. Während der Bitcoin zu Jahresbeginn noch sein Rekordhoch erreichte, liegt er mittlerweile deutlich unter 100.000 US-Dollar. Die Unsicherheiten über die weltwirtschaftliche Lage und Trumps aggressive Handelspolitik beeinflussen die Stimmung:

Die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten könnten den globalen Kryptomarkt entscheidend prägen. Brasilien plane eine Bitcoin-Reserve von bis zu fünf Prozent der internationalen Finanzreserven, was etwa zwanzig Milliarden US-Dollar entspricht. Auch politische Vertreter in Polen, Tschechien und Deutschland diskutieren verstärkt über Bitcoin als strategische Reserve.

In den Vereinigten Staaten verfolgen Bundesstaaten wie Pennsylvania und Texas Pläne für eigene Bitcoin-Reserven. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die Gesamtmenge der staatlich gehaltenen Bitcoins deutlich steigen, so die Experten der DZ Bank.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 94.231$ auf CryptoCompare Index (24. Februar 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.





