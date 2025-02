Palantir: Talfahrt stoppt einfach nicht! - Wann ergibt sich eine Chance?

Seit dem Hoch am 18. Februar dieses Jahres bei 125,40 US-Dollar möchte kaum ein Anleger die Aktie noch haben. Erst fiel die Aktie nur Richtung 100 US-Dollar, seit Wochenbeginn liegt der Kurs klar unter 100 US-Dollar. Allein zum Wochenauftakt fiel die Aktie von Palantir in der Spitze über 10 Prozent. Wer hält jetzt dagegen?

Auch Momentum-Trader dürften die Aktie nicht anfassen. Die Tendenz zeigt weiterhin klar nach unten. Ein Kauf der Aktie dürfte sich daher anfühlen wie ein Griff ins fallende Messer. Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management bringt es auf den Punkt: "Es ist nicht so, dass die Value-Leute warten und sagen: OK, jetzt können wir loslegen", sagte Brown im "Halftime Report" von CNBC. "Es ist eine Art Niemandsland – entweder Momentum oder Value. Im Moment ist es in der Mitte – weder das eine noch das andere."

Neue Aktienverkaufspläne von CEO Alex Karp und Aussagen zu Sparmaßnahmen von neuen Verteidigungsminister Pete Hegseth haben die ersten Zweifel am Aktienkurs von Palantir ausgelöst. Aus dem anfänglichen Rücksetzer ist eine handfeste Korrektur geworden. Mittlerweile liegt die Aktie fast 28 Prozent unter ihrem Allzeithoch und die Anleger scheinen wieder nicht auf die Experten zu hören.

Palantir dürfte von der neuen Verteidigungsausgabenstrategie der Trump-Administration profitieren, die letztlich als positiver Wachstumskatalysator für den Softwarehersteller dienen wird, hält Wedbush Securities dagegen.

"Die Bären, die Palantir in den letzten 18 Monaten von 12 US-Dollar auf 120 US-Dollar gehasst haben, haben nun ihre jüngste negative These gefunden, dass das Unternehmen von diesen Haushaltskürzungen betroffen ist", so die Analysten von Wedbush, darunter Daniel Ives, in einer Mitteilung an ihre Kunden.

Der "einzigartige" Software-Ansatz des Unternehmens wird es Palantir ermöglichen, "mehr Budgetmittel für Informationstechnologie im Pentagon zu erhalten, statt weniger", schrieb Techbulle Ives.

Bei den Aussichten müssten die Anleger doch schon längst mit vollen Händen zugreifen. Tun sie aber nicht, wie der Kurs unter Beweis stellt.

Mein Tipp: Aktuell will sich niemand gegen den Trend bei Palantir stellen. Nachdem die Aktie schon unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen ist, wackelte Montag auch schon die Marke von 90 US-Dollar. Die nächste horizontale Unterstützung liegt um die 80 US-Dollar. Hier sollten sich interessierte Anleger auf die Lauer legen.

Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass es kein Muss ist, dass der Kurs so tief fällt. So überraschend, wie die Korrektur kam, so schnell kann sie auch wieder beendet sein. Donnerstag nach Börsenschluss bringt zum Beispiel der deutlich kleinere Konkurrent C3.ai seine Zahlen. Sind die gut, dann könnte sich die Stimmung auch schnell wieder drehen.

Anleger, die auf einen erneuten Aufschwung der Aktie spekulieren möchten, sollten allerdings die hohe Bewertung der Aktie im Auge behalten und die Position nicht bis zum allerletzten Moment ausreizen. Wie schnell die Gewinne bei Palantir auch wieder weg sein können, haben die vergangenen Tage gezeigt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

