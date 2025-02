Gert Löhmer von GL Consulting & Interim verrät die 10 wichtigsten Faktoren erfolgreicher Führung in einer dynamischen Welt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Emmerthal (ots) - Führung ist für den Erfolg essenziell und Leadership kannerlernt werden - davon ist Gert Löhmer, Gründer und Geschäftsführer von GLConsulting & Interim, überzeugt. Als Interim-Manager für notleidendeIndustrieunternehmen weiß er genau, welche Aspekte eine gute Führungskraftausmachen. Die zehn wichtigsten Leadership-Kompetenzen verrät er hier.Gute Führungskräfte tragen maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei. MitKernkompetenzen wie Zielorientierung, Kommunikationsstärke,Entscheidungsfähigkeit und Empathie gelingt es ihnen, die Zielerreichung ihresUnternehmens, den innovativen Fortschritt und die Weiterentwicklung ihres Teamsin Einklang zu bringen und dabei stets mit gutem Vorbild voranzugehen. In einerBranche wie der des Maschinenbaus, die durch technologische Fortschritte,Wettbewerb und globale Herausforderungen stark beeinflusst wird, ist Leadershipvon daher zentraler Bedeutung und die Anforderungen an Führungskräfte sindentsprechend hoch. Wer hier nicht zu einhundert Prozent hinter seiner Missionsteht und weiß, worauf es ankommt, wird mit seinem Team keine Erfolge erzielenkönnen. "Leadership beginnt mit der inneren Haltung: Wer führen will, musswissen, warum", erklärt Gert Löhmer, Geschäftsführer von GL Consulting &Interim. "Ohne die richtige Motivation kann man zwar eine Führungspositionerreichen, aber keine echte Führungspersönlichkeit werden - denn Leadership isteine Haltung, kein Titel.""Erfolgreiche Führung vereint Klarheit, Vertrauen und Flexibilität. DiesePrinzipien sind nicht nur Theorie, sondern praxiserprobte Methoden, die denUnterschied machen. Ein Leader bestimmt die gute Unternehmenskultur als wichtigeGrundlage für Unternehmenserfolg", fährt der Experte fort. "Das Gute ist:Leadership kann man lernen - und das muss man auch." Gert Löhmer von GLConsulting & Interim weiß, wovon er spricht: Als Marineoffizier mitMaschinenbaustudium konnte er bereits in jungen Jahren eine beeindruckendeFührungskompetenz und tiefgreifendes Wissen im Umgang mit Krisensituationenaufbauen. Sein späterer Wechsel in die Wirtschaft machte deutlich, wie wertvollseine praktischen Erfahrungen aus der Marine und die damit einhergehendeFähigkeit, unter Druck Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen,für Unternehmen sind. Denn dass Gert Löhmer Leadership in realen, kritischenSituationen und mit ehrlichem Feedback erlernen konnte, spiegelt sich in seinerumfassenden Expertise eindrucksvoll wider. Aus seiner Erfahrung kann er zehnFührungsaspekte nennen, die für Maschinenbauunternehmen besonders wichtig sind.1. Vision und Strategie