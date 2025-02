"Versorgungssicherheit, Wachstum und Nachhaltigkeit zusammenbringen" / Erwartungen an neue Bundesregierung (FOTO)

Berlin (ots) - Zum Ergebnis der Bundestagswahl sagt Christian Küchen,

Hauptgeschäftsführer en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie:



"Die Bundestagswahl hat Klarheit geschaffen. Die Erwartungen der

en2x-Mitgliedsunternehmen sind zügige Koalitionsverhandlungen und wichtige

Weichenstellungen in der Wirtschafts- und Energiepolitik. Deren Ziel muss sein,

das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort im Einklang mit den Klimazielen

wiederherzustellen und so gleichermaßen Investitionen in Versorgungssicherheit

und in die Transformation hin zu CO2-neutralen Energieträgern zu ermöglichen."



Raffinerien sind essenziell für ein resilientes Energiesystem und stabile

Wertschöpfungsketten







allem auf Strom fokussiert und damit 80 Prozent der Energieversorgung weitgehend

außer Acht lässt, darunter Raffinerien als Ausgangspunkt stabiler industrieller

Wertschöpfungsketten, kann langfristig keinen Erfolg haben. Notwendig ist jetzt

eine technologieoffene Politik, die Investitionen in CO2-neutrale statt fossiler

Moleküle begünstigt und nachhaltiges Wachstum schafft. Entsprechend muss die

kommende Bundesregierung auch stärker auf die europäische Ebene einwirken, damit

der Dreiklang aus sicherer Versorgung sowie bezahlbarer und zunehmend

nachhaltiger Energie in Brüssel wieder stärker ins Bewusstsein rückt."



Weitere Informationen unter https://en2x.de/molekuelwende/ .



Pressekontakt:



Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff



en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

Georgenstraße 24

10117 Berlin



mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5977843

OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.







