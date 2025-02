Nachhaltigkeitszertifizierung im Krieg - Verantwortungsvolle Waldwirtschaft in der Ukraine (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Freiburg (ots) - Die Angriffe Russlands auf die territoriale Integrität derUkraine dauern nun schon seit über zehn Jahren an - die Besetzung der Krim 2014jährt sich Ende Februar zum elften Mal und am 24. Februar 2022 begann dieInvasion russischer Truppen. Für viele Menschen in der Ukraine bedeutet dasunermessliches Leid und Entbehrung. Dennoch geht das Leben in dem Landvielerorts weiter. Besonders in den nicht unmittelbar vom Krieg betroffenenRegionen arbeiten Menschen und Betriebe an der wirtschaftlichen Entwicklung desLandes. Das gilt auch für die Waldwirtschaft und die Weiterentwicklung zu mehrökologisch-sozialer Nachhaltigkeit. FSC Ukraine arbeitet unermüdlich an neuenStandards und daran, fortschrittliche Forstwirtschaft in einem gebeutelten Landzu etablieren. Dennoch bedeutet es arbeiten unter erschwerten Bedingungen -arbeiten in einem Land, in dem Krieg herrscht.Seit 2022 hat sich für das Team von FSC Ukraine viel verändert. Dieanspruchsvollen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen desZertifizierungssystems zu erfüllen und gleichzeitig den Betrieb in Kriegszeitenaufrechtzuerhalten, schien gerade in den Anfangszeiten unmöglich. DochHerausforderungen machen erfinderisch und flexibel. Hybride Arbeitsprozesse,Anpassungen der betrieblichen Aktivitäten an sicherheitsrelevanteHerausforderungen wie z. B. Online-Arbeit in Schutzräumen bei Fliegeralarm undein engagierter Einsatz der Mitarbeiter vor Ort halten die Kommunikation mitZertifikatsinhabern, Partnern und Interessengruppen im Land und weltweitaufrecht. "Selbst in Kriegszeiten haben wir keine einzige Anfrage abgelehnt,auch wenn wir gelegentlich geplante Treffen verschieben oder absagen müssen.Jeder soll sich darauf verlassen können, dass wir als Vertreter von FSC auchunter diesen außergewöhnlichen Umständen unseren Auftrag im Land erfüllenwerden", beschreibt Pavlo Kravets, Geschäftsführer von FSC Ukraine dieSituation.Holz-Zertifizierung unter Einfluss des KriegesFür die meisten Deutschen, die die Auseinandersetzungen in der Ukraine vor allemüber das Fernsehen und andere Nachrichtenkanäle mitbekommen, ist es kaumvorstellbar, dass in einem solchen Land weiterhin gearbeitet werden kann. Mandarf jedoch nicht vergessen, dass nicht in allen Teilen des Landes gekämpftwird. Tatsächlich befindet sich der größte Teil der FSC-zertifiziertenWaldflächen im Westen der Ukraine, während die meisten Kriegshandlungen bisherim Südosten des Landes stattgefunden haben (siehe Karte). Inmitten derwirtschaftlichen Herausforderungen bieten weiterhin agierendeHolzverarbeitungsunternehmen in der Ukraine, Akteuren in Europa eine