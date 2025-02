Habona kauft Portfolio mit 22 Nahversorgern für Spezialfonds

Edeka, Netto, Penny, Rewe: Regional diversifiziertes Portfolio für rund 132 Millionen Euro (Illustration: Habona Invest)

Die Habona Invest Gruppe hat ein Portfolio bestehend aus zweiundzwanzig Nahversorgungsimmobilien für einen Spezialfonds einer deutschen Versicherung angekauft. Als KVG des Fonds agiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL). Das Gesamtinvestitionsvolumen der Transaktion beläuft sich auf Euro 132 Mio. und ist damit der bisher größte Einzelankauf von Habona. Verkäufer ist ein deutscher institutioneller Investor.

Nachhaltige Ertragskraft und langfristige Stabilität

Das Portfolio verteilt sich auf mehrere Standorte in ganz Deutschland, vorwiegend auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Die Objekte stellen jeweils etablierte Nahversorger in ihren Einzugsgebieten dar und sind ein wichtiger Bestandteil der wohnortnahen Versorgungsinfrastruktur. Das Portfolio erstreckt sich über eine Gesamtmietfläche von rund 60.000 m², wobei über 85 Prozent der Mieteinnahmen auf renommierte Lebensmittelhändler wie Edeka, Rewe, Netto und Penny entfallen. Die durchschnittlich gewichtete Mietvertragslaufzeit (WAULT) beträgt rund sechs Jahre bei durchweg indexierten Mietverträgen.

Mit der Transaktion wächst das von der Habona gemanagte Nahversorgungsportfolio auf 220 Objekte mit einem Wert von über 1,1 Milliarden Euro.

Hinweis

Der Fonds befindet sich nicht im Vertrieb; es werden keine Zeichnungsverträge mit weiteren Anlegern geschlossen.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Beteiligungsunternehmen der Habona Invest Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die 2009 gegründete Habona Invest zählt heute zu den führenden Investment- und Asset-Managern für Immobilien der Nah- und Grundversorgung in Deutschland. Mit Standorten in Frankfurt und Hamburg fokussiert das Unternehmen auf zukunftsorientierte und nachhaltige Immobilieninvestments in essenzielle Versorgungseinrichtungen.