Bundestagswahl stützt Euro nur vorübergehend

Was du zudem nicht kapierst: die Meisten hier werden kaum irgendwelche Neidgedanken haben, zumindest die, die dich für dein Geschreibsel hier kritisieren. Ich jedenfalls nicht. Man tauscht sich aus und ich konnte deiner These auch ein Stück weit folgen und habe die Strategie ja auch etwas abgewandelt selbst in meinem Depot. Mein Kaufzeitpunkt war ein anderer und da hattest du wohl schon definitiv ein besseres timing, da ich schon deutlich eher scheibchenweise gekauft habe.Es ging hier lediglich darum, dass man deine Strategie nachverfolgen wollte. SIcherlich kommen da die fernotrolls um die Ecke und würden dich beim scheitern der Strategie aufziehen wollen. Nicht auzuschließen und vielleicht ein Grund, warum du deine Werte nicht explizit genannt hast. Es ist mir auch mittlerweile **** egal, was du wie gemacht hast. Der (potenzielle?!) Erfolg sei dir gegönnt, für viele hier highrisk aber du schreibst ja selbst, dass du langjährig dabei bist. Wirst dein Risiko schon einschätzen können.Mich regt nur deine großkotzige arrogante Art und Weise auf. Die Meisten hier würden mich sicherlich als grundsoliden Forumsteilnehmer einschätzen. Vielleicht mit nem Hang zu VT´sund auch mit der politischen Meinung sind viele nicht konform, aber an und für sich kann man sich mit mir austauschen und ich bin da recht offen in alle Richtungen. Davon lebt ein Forum.Ich kann nur wie geschrieben mit deiner Art und Weise nichts wirklich anfangen. Ist ähnlich wie mit den Fernotrons, halt auf ne andere Art und Weise....Sympathisch ist was anderes, aber hast ja schon oft genug geschrieben, das ist gar nicht dein Punkt und Ziel...Geh mal deinen Weg...viel Erfolg!