RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz mit Firmenchef Morten Wierod auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Franken belassen. Dem Manager zufolge habe Microsoft einen an ABB vergebenen Auftrag im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz um 30 bis 40 Tage ausgesetzt, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Von dieser Zeitspanne sei nun etwa die Hälfte vergangen. Einen Grund für das Pausieren des Auftrags durch Microsoft habe Wierod nicht genannt./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 09:05 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 52,93EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2025, 17:34 Uhr) gehandelt.